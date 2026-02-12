ЧАТ ИГРЫ
Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 124 оценки

Разработчики Lords of the Fallen 2 ориентируются на эволюцию серии Batman: Arkham

Gruz_ Gruz_

Польская студия CI Games подтвердила, что Lords of the Fallen 2 станет эволюционным скачком, сопоставимым с развитием серии Batman: Arkham. Геймдиректор Джеймс Лоу Джеймс Лоу пояснил, что они рассматривает новую часть как этап финальной огранки после предыдущей игры, которую называли увлекательной, но «незавершенной».

"Мрачный жнец и никаких пауз": авторы Lords of the Fallen 2 показали косу, прыжковые атаки и новый темп боевки

Цель — усилить идентичность боевой системы, не теряя сути игры. Разработчики сравнивают прогресс серии с Batman: Arkham: первая часть заложила основы (Asylum), вторая — расширила их (City), а грядущий сиквел должен довести всё до совершенства (Knight).

Обновление смещает фокус на наступательную тактику: боевая система стала более агрессивной и динамичной. Были значительно переработаны механики парного оружия (Dual Wielding), а для каждого вида вооружения добавлены уникальные наборы приемов, что исключает однообразие между классами.

Признав недостаток вариативности в оригинале, авторы Lords of the Fallen 2 готовят боевые классы, ранее не встречавшиеся в жанре Souls-like. При этом игра останется верна традициям: высокая сложность и цена ошибки никуда не исчезнут.

Релиз Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год на ПК и консолях.

14
5
Комментарии:  5
Neko-Aheron

Значит больше, но ничего нового.. ок

3
ZackSnyder

Использовать громкое имя для рекламы максимально плагиатного продукта....ну такое

3
sa1958

Ясненько.

Кей Овальд

"а грядущий сиквел должен довести всё до совершенства (Knight)."
Должен был, но на поверку погряз во вторичности, одинаковых ммошных заданиях и 100500 знаков вопросов Загадочника. То это уже была деградацуия, которую мы окончательно увидели в последующем коопном дерьме.
Следовательно авторы LotF2 идут к коопному дерьму.

WerGC

пока не заметно