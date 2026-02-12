Разработчики Lords of the Fallen 2 ориентируются на эволюцию серии Batman: Arkham

Польская студия CI Games подтвердила, что Lords of the Fallen 2 станет эволюционным скачком, сопоставимым с развитием серии Batman: Arkham. Геймдиректор Джеймс Лоу Джеймс Лоу пояснил, что они рассматривает новую часть как этап финальной огранки после предыдущей игры, которую называли увлекательной, но «незавершенной».
Цель — усилить идентичность боевой системы, не теряя сути игры. Разработчики сравнивают прогресс серии с Batman: Arkham: первая часть заложила основы (Asylum), вторая — расширила их (City), а грядущий сиквел должен довести всё до совершенства (Knight).
Обновление смещает фокус на наступательную тактику: боевая система стала более агрессивной и динамичной. Были значительно переработаны механики парного оружия (Dual Wielding), а для каждого вида вооружения добавлены уникальные наборы приемов, что исключает однообразие между классами.
Признав недостаток вариативности в оригинале, авторы Lords of the Fallen 2 готовят боевые классы, ранее не встречавшиеся в жанре Souls-like. При этом игра останется верна традициям: высокая сложность и цена ошибки никуда не исчезнут.
Релиз Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год на ПК и консолях.
Значит больше, но ничего нового.. ок
Использовать громкое имя для рекламы максимально плагиатного продукта....ну такое
Ясненько.
"а грядущий сиквел должен довести всё до совершенства (Knight)."
Должен был, но на поверку погряз во вторичности, одинаковых ммошных заданиях и 100500 знаков вопросов Загадочника. То это уже была деградацуия, которую мы окончательно увидели в последующем коопном дерьме.
Следовательно авторы LotF2 идут к коопному дерьму.
пока не заметно