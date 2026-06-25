Разработчики Lords of the Fallen 2 поделились подробностями использования Unreal Engine 5

Студия CI Games представила технический ролик, посвященный разработке ролевого экшена Lords of the Fallen 2. Создатели подробно рассказали о том, как возможности движка Unreal Engine 5 помогают улучшить создание игрового мира, боевую систему и общую оптимизацию проекта.

Главной особенностью будущей игры останется механика параллельных вселенных, позволяющая переключаться между миром живых Axiom и обителью мертвых Umbral. В оригинальной игре разработчикам приходилось создавать локации для каждого мира полностью вручную, что требовало огромного количества времени. В процессе производства сиквела авторы задействовали инструмент процедурной генерации PCG на базе Unreal Engine 5, который автоматически заполняет локации Umbral элементами окружения по заданным параметрам, сохраняя возможность точечной ручной настройки.

Изменения затронули и процесс работы над поведением противников. Благодаря интеграции готовой системы способностей Gameplay Ability System, дизайнеры получили возможность настраивать боевые сценарии напрямую через параметры данных. Теперь специалисты могут менять дистанцию атаки врагов, время перезарядки умений и логику поведения боссов без привлечения программистов для написания кода, что ускоряет создание различных боевых ситуаций.

Отдельное внимание уделено оптимизации и стабильности, которые стали приоритетом после анализа отзывов об оригинальной игре. Команда внедрила автоматизированные тесты производительности с использованием аналитического инструмента Unreal Insights. Виртуальные боты автономно проходят уровни по заданным траекториям, имитируя действия реальных игроков и применяя боевые способности, что позволяет выявлять падения частоты кадров на ранних этапах и ежедневно формировать отчеты об ошибках.

Для реализации многопользовательского режима разработчики интегрировали набор инструментов Epic Online Services. Это решение обеспечивает кроссплатформенный игровой процесс, синхронизацию сохранений через облако, а также работу систем приглашений и авторизации между консолями различных семейств и персональными компьютерами.