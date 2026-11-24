Студия CI Games официально подтвердила, что мрачный ролевой экшен Lords of the Fallen 2 выйдет в апреле 2027 года. Соответствующее заявление появилось 24 ноября в социальных сетях компании. Таким образом, разработчики впервые уточнили месяц выхода игры, хотя конкретный день релиза пока остаётся неизвестным.

Генеральный директор и основатель CI Games Марек Тыминьский сообщил, что Lords of the Fallen 2 поступит в продажу в апреле следующего года. Кроме того, он подтвердил, что точную дату выхода объявят уже в декабре.

Когда именно состоится анонс, пока неизвестно. Однако разработчики могут представить соответствующую информацию во время церемонии The Game Awards, запланированной на 10 декабря. При этом никаких официальных подтверждений участия игры в мероприятии пока не поступало.

Ранее в ноябре CI Games объявила, что самостоятельно займётся изданием Lords of the Fallen 2 после получения кредита в размере $32 млн. Финансирование предназначено для завершения разработки, подготовки к выпуску игры и рефинансирования существующих долговых обязательств компании.

Срок погашения нового кредита наступает в августе 2027 года. Предполагается, что основным источником средств для его возврата станут доходы от продаж Lords of the Fallen 2.

После выхода игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК через цифровые магазины Steam и Epic Games Store.