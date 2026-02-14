Разработчики Lords of the Fallen 2: "Важно, чтобы игра не просто ощущалась как проект FromSoftware"

Студия CI Games поделилась новыми деталями о боевой системе Lords of the Fallen 2, подчеркнув, что проект не должен быть лишь копией формулы FromSoftware, несмотря на принадлежность к жанру Soulslike.

Креативный директор Райан Хилл отметил, что команда уважает основы жанра, но стремится развивать их, а не просто повторять. По его словам, типичная схема «лёгкая атака — тяжёлая атака» часто сводится лишь к разнице в скорости и уроне. В новой игре тяжёлые удары получат более выраженную тактическую роль — например, смогут эффективно пробивать защиту противников и менять ход боя.

Геймдиректор Джеймс Лоу добавил, что разработчики хотят поощрять игроков к экспериментам в сражениях. Тяжёлые атаки можно будет заряжать, усиливая их эффект, а каждое нажатие кнопки должно иметь последствия. Команда описывает систему как набор «микро-решений» в напряжённых ситуациях, где важно учитывать поведение врагов.

Особое внимание уделяется темпу. Враги смогут активно использовать пространство и диктовать ритм схватки, заставляя игрока адаптироваться. При этом разработчики стремятся сохранить характерное для жанра ощущение веса и обязательства — когда каждое действие требует продуманности и несёт риск.

В CI Games подчёркивают, что Soulslike — это не только сложность, но и чувство «танца» в бою. Однако Lords of the Fallen 2 должна предложить больше вариативности: от агрессивного стиля с быстрым уничтожением рядовых врагов до осторожных, вдумчивых поединков с опасными противниками.

Первая версия Lords of the Fallen критиковалась за чрезмерное подражание классике жанра, однако перезапуск 2023 года получил более тёплый приём. Теперь разработчики надеются, что сиквел сможет сохранить дух Soulslike, но при этом предложить собственную боевую идентичность.