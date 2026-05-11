Разработчики Lords of the Fallen 2 жестко ответили журналистам на критику сексуальных женских доспехов

Основатель и генеральный директор польской студии CI Games Марек Тыминьский публично раскритиковал статьи западных журналистов, посвященных дизайну женской брони в грядущем сиквеле souls-like экшена Lords of the Fallen 2.

Поводом для конфликта стали свежие арты и скриншоты женских доспехов в Lords of the Fallen 2. Издания TheGamer и Polygon обвинили разработчиков в "примитивном", "объективирующем" и "жалком" подходе. По мнению авторов материала, студия не понимает "настоящую сексуальность", которая, как они считают, присутствует в играх FromSoftware (Elden Ring, Dark Souls), где привлекательность героинь строится на "глубине и истории", и просто пытаются вернуть себе актуальность, используя откровенные женские доспехи.

В ответ на это Тыминьский опубликовал пост в соцсети X, назвав публикации журналистов жалкими, и высмеял то, что их статьи набрали мизерное количество лайков. Тыминьский добавил, что они просто прислушиваются к мнению игроков и действуют в их интересах.

Реакция игрового сообщества оказалась преимущественно на стороне разработчиков. Многие геймеры поддержали CI Games, отметив, что студия продолжает делать акцент на классической фэнтезийной эстетике без оглядки на современные идеологические требования.

Марек Тыминьский, известный своими прямыми высказываниями по вопросам индустрии, ранее неоднократно заявлял, что студия будет сосредоточена на создании "эпических миров" без навязывания повестки. Официальная дата релиза Lords of the Fallen 2 пока не объявлена, но, по планам, игра должна выйти в августе 2026 года.