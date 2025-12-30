Разработчики Lords of the Fallen II делают ставку на уважение к игроку и выверенный геймплей

Создатели Lords of the Fallen II из CI Games и Hexworks рассказали о ключевых принципах разработки сиквела. По словам геймдиректора Джеймса Лоу, главная идея проекта — уважение времени игрока, то есть минимизировать фрустрацию и сделать сложность осознанной, а не изматывающей.

Одним из самых заметных нововведений станет система расчленения, призванная сделать бои более жестокими и наглядными: враги будут визуально отражать полученный урон, а сражения — ощущаться более «физическими». Также серьезно переработали мир Умбры: теперь это не просто параллельная реальность, а агрессивная сила, которая активно давит на игрока и усиливает напряжение при длительном пребывании.

Разработчики учли критику первой части. В Lords of the Fallen II снизят избыточную плотность врагов, улучшат читаемость уровней и навигацию, а также упростят систему прокачки, чтобы игроки чаще экспериментировали с билдами. При этом игра сохранит мрачную атмосферу и глубокий лор, но подаст их более структурировано и доступно.

Отдельное внимание уделяют производительности и стабильности на старте — команда использует опыт работы с Unreal Engine 5 и сотрудничает с Epic Games, чтобы избежать проблем на релизе.

По словам Лоу, все изменения подчинены одной цели: сделать Lords of the Fallen II сложной, но справедливой игрой, которая бросает вызов, а не наказывает за ошибки.