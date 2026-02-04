Разработчики Lords of the Fallen II ответили критикам: привлекательные женские персонажи - не "приманка для озабоченных"

Компания CI Games опубликовала в своих соцсетях косплей Чародейки - одного из ключевых женских персонажей грядущей ролевой игры Lords of the Fallen II. Публикация сопровождалась необычным заявлением от креативного стратега студии Райана Хилла, напрямую отвечающего на критику дизайна женских персонажей.
В своем посте Хилл подчеркнул, что появление детально проработанного фанатского косплея - "окончательный лакмусовый тест": игроки не будут вкладывать время и силы в персонажей, которые им неинтересны.
То, что наша Чародейка ожила в этом потрясающем косплее, говорит само за себя. Это наилучший показатель: фанаты не вкладывают время и силы в персонажей, которые им по-настоящему не интересны.
Привлекательные женские персонажи - это не "gooner bait" (приманка для озабоченных). Они находят отклик как у мужчин, так и у женщин. В конце концов, игры - это эскапизм: фантазии о силе, а не реализм. И сила может быть разной, включая право чувствовать себя прекрасным и желанным.
Этим комментарием разработчики вступили в давнюю дискуссию о дизайне персонажей в индустрии, где часто сталкиваются подходы "реализм против стилизации" и "прагматизм против эстетики". Студия сознательно выбирает путь ярких, харизматичных и визуально эффектных героинь, не опасаясь обвинений в излишней сексуализации.
Игра Lords of the Fallen II, являющаяся продолжением темного фэнтези-экшена 2014 года, находится в активной разработке. Релиз запланирован на PC и консоли нового поколения в 2026 году.
Привлекательные женские персонажи это всегда в любой игре только в плюс, от них разве что у гондурасов может подгорать.
И фемок!
А может уже хватить отвечать этим убогим? Они всё равно будут недовольны и не покупать ваши игры.
Да зачем оправдываться, делаешь и все.
Красивые женские персонажи это прекрасно, вообще девушки это самые прекрасные создания на свете🥰
Но привлекать аудиторию к невыпущенной игре с помощью женского тела это лишь путь к еще большему презрению, если игра выйдет неудачной
Все красивы по своему
Да уж, теперь рзрабы вынуждены дрожать и оправдываться, когда пытаются идти против повесточного диктата. Проблема в том, что сейчас платежные системы отказываются переводить деньги за контент, "предназначенный для сексуального удовлетворения". Поэтому разрабы вынуждены оправдываться, иначе их мигом лишат возможности вообще продавать свою игру.
Это приманка для радужных неадекватов и прочих паразитов, которые пропагандируют толерантность ровно до момента встречи с женскими привлекательными персонажами - в этот момент они почему-то забывают о толерантности и начинают громко кричать о недопустимости наличия в играх красивых женщин... О недопустимости радовать "озабоченных"! Одним словом - клиника. Точка.
Красота, это страшная сила. Так что мы за красоту и красоток.