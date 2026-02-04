Разработчики Lords of the Fallen II ответили критикам: привлекательные женские персонажи - не "приманка для озабоченных"

Компания CI Games опубликовала в своих соцсетях косплей Чародейки - одного из ключевых женских персонажей грядущей ролевой игры Lords of the Fallen II. Публикация сопровождалась необычным заявлением от креативного стратега студии Райана Хилла, напрямую отвечающего на критику дизайна женских персонажей.

В своем посте Хилл подчеркнул, что появление детально проработанного фанатского косплея - "окончательный лакмусовый тест": игроки не будут вкладывать время и силы в персонажей, которые им неинтересны.

То, что наша Чародейка ожила в этом потрясающем косплее, говорит само за себя. Это наилучший показатель: фанаты не вкладывают время и силы в персонажей, которые им по-настоящему не интересны.

Привлекательные женские персонажи - это не "gooner bait" (приманка для озабоченных). Они находят отклик как у мужчин, так и у женщин. В конце концов, игры - это эскапизм: фантазии о силе, а не реализм. И сила может быть разной, включая право чувствовать себя прекрасным и желанным.

Этим комментарием разработчики вступили в давнюю дискуссию о дизайне персонажей в индустрии, где часто сталкиваются подходы "реализм против стилизации" и "прагматизм против эстетики". Студия сознательно выбирает путь ярких, харизматичных и визуально эффектных героинь, не опасаясь обвинений в излишней сексуализации.

Игра Lords of the Fallen II, являющаяся продолжением темного фэнтези-экшена 2014 года, находится в активной разработке. Релиз запланирован на PC и консоли нового поколения в 2026 году.