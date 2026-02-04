ЧАТ ИГРЫ
Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.4 121 оценка

Разработчики Lords of the Fallen II ответили критикам: привлекательные женские персонажи - не "приманка для озабоченных"

Компания CI Games опубликовала в своих соцсетях косплей Чародейки - одного из ключевых женских персонажей грядущей ролевой игры Lords of the Fallen II. Публикация сопровождалась необычным заявлением от креативного стратега студии Райана Хилла, напрямую отвечающего на критику дизайна женских персонажей.

В своем посте Хилл подчеркнул, что появление детально проработанного фанатского косплея - "окончательный лакмусовый тест": игроки не будут вкладывать время и силы в персонажей, которые им неинтересны.

То, что наша Чародейка ожила в этом потрясающем косплее, говорит само за себя. Это наилучший показатель: фанаты не вкладывают время и силы в персонажей, которые им по-настоящему не интересны.
Привлекательные женские персонажи - это не "gooner bait" (приманка для озабоченных). Они находят отклик как у мужчин, так и у женщин. В конце концов, игры - это эскапизм: фантазии о силе, а не реализм. И сила может быть разной, включая право чувствовать себя прекрасным и желанным.

Этим комментарием разработчики вступили в давнюю дискуссию о дизайне персонажей в индустрии, где часто сталкиваются подходы "реализм против стилизации" и "прагматизм против эстетики". Студия сознательно выбирает путь ярких, харизматичных и визуально эффектных героинь, не опасаясь обвинений в излишней сексуализации.

Игра Lords of the Fallen II, являющаяся продолжением темного фэнтези-экшена 2014 года, находится в активной разработке. Релиз запланирован на PC и консоли нового поколения в 2026 году.

28
9
Комментарии:  9
saa0891

Привлекательные женские персонажи это всегда в любой игре только в плюс, от них разве что у гондурасов может подгорать.

8
Kartonkratos

И фемок!

1
Everect

А может уже хватить отвечать этим убогим? Они всё равно будут недовольны и не покупать ваши игры.

5
borsic

Да зачем оправдываться, делаешь и все.

2
Aellie

Красивые женские персонажи это прекрасно, вообще девушки это самые прекрасные создания на свете🥰

Но привлекать аудиторию к невыпущенной игре с помощью женского тела это лишь путь к еще большему презрению, если игра выйдет неудачной

2
Олег Шандер

Все красивы по своему

1
ModestDL

Да уж, теперь рзрабы вынуждены дрожать и оправдываться, когда пытаются идти против повесточного диктата. Проблема в том, что сейчас платежные системы отказываются переводить деньги за контент, "предназначенный для сексуального удовлетворения". Поэтому разрабы вынуждены оправдываться, иначе их мигом лишат возможности вообще продавать свою игру.

2
Janekste
женские персонажи - не "приманка для озабоченных"

Это приманка для радужных неадекватов и прочих паразитов, которые пропагандируют толерантность ровно до момента встречи с женскими привлекательными персонажами - в этот момент они почему-то забывают о толерантности и начинают громко кричать о недопустимости наличия в играх красивых женщин... О недопустимости радовать "озабоченных"! Одним словом - клиника. Точка.

1
sa1958

Красота, это страшная сила. Так что мы за красоту и красоток.