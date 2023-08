Разработчики Lords of the Fallen объяснили, как работает многопользовательский режим в игре ©

В ролевом экшене Lords of the Fallen от студии HexWorks и компании CI Games игроков ждет мрачный мир темного фэнтези, наполненный опасными монстрами. Разработчики обещают отдать должное жанру souls-like и подарить игрокам действительно сложное приключение, в которое можно отправиться в одиночку или вместе с напарниками по сетевой игре. Обо всех особенностях многопользовательского режима Lords of the Fallen рассказал глава студии HexWorks Сол Гаскон в последнем интервью для зарубежных СМИ.

Как отмечает ключевой разработчик Lords of the Fallen, в игре присутствует "бесшовный" кооперативный режим. Игроки могут в любой момент своего прохождения отправиться помогать другим игрокам или призвать себе на помощь союзника. Пригласить как вашего друга, так и случайного напарника можно будет с любой из внутриигровых контрольных точек (называемых "Остатками").

В кооперативном режиме Lords of the Fallen игроки разделяются на два типа - хозяин и гость. Хозяин контролирует состояние мира, будь то механизмы или взаимодействие с NPC, в то время как гость может только подбирать выпадающий лут, сохранять накопленную энергию, повышать уровень и взаимодействовать с торговцами, но не может выполнять квесты и вести диалог с ними. Когда гость умирает в бою, хозяин мира может его воскресить, взаимодействуя с его статуй, которая появляется на месте его смерти. Если оба игрока погибнут, они вернутся к последней точке возрождения без разрыва игровой сессии.

PvP-часть Lords of the Fallen будет реализована через механику вторжения. Игроки смогут вторгаться к другим игрокам по всему миру или специально отведенным PvP зонах. Вторженец, как правило, будет появляться достаточно близко к хозяину мира, чтобы быстро начать сражение, однако у него будет всего одна жизнь и он будет уязвим перед переключением состояния мира.

Выход Lords of the Fallen состоится 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.