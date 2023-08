Разработчики Lords of the Fallen поделились боевыми советами ©

Выход Lords of the Fallen на рынок все ближе. По мере приближения даты релиза разработчики публикуют все больше подробностей об игре. Вы наверняка помните последние слова, сказанные разработчиками о том, что игра пытается внести новшества, например, в жанр soulslike. Но на этом новости не закончились. HexWorks составили список из 8 боевых советов Lords of the Fallen, которым следует следовать, чтобы немного облегчить жизнь всем тем, кто решит начать свое приключение в царствах Аксиома и Умбрала.

Убедитесь, что вы нацелились на противника

Это может показаться базовым советом для тех, кто привык играть в игры этого жанра, но разработчики подчеркнули, что крайне важно, чтобы игроки нацелились на своих противников. Таким образом, они не только смогут иметь более четкое представление о положении врагов, но и смогут быть уверены, что их атаки (как оружием, так и заклинаниями) успешны, что очень важно в такой игре, как Lords of the Fallen, где даже один удар может означать разницу между жизнью и смертью.

Используйте свои уникальные атаки

В Lords of the Fallen у игроков также есть уникальные атаки, доступные для использования в ходе их боев, в дополнение к использованию легких и тяжелых ударов. Одну из этих специальных атак можно использовать сразу после уклонения, что очень полезно для удара по врагу после уклонения от предыдущей атаки. Эта атака может быть использована с разными результатами в зависимости от используемого оружия или ранее выбранного класса.

Кроме того, использование двуручного меча может оказаться хорошим выбором, если вы сражаетесь только против одного врага. Наконец, еще одна особая атака, которую вы обязательно должны иметь в виду, — это спринтерская атака. Эта атака позволяет вам сократить расстояние между вами и вашим противником, чтобы начать бой с мощной атаки, которая гарантирует вам сохранение импульса.

Последнее, что нужно иметь в виду, это то, что этот тип атаки будет стоить вам значительного количества выносливости, поэтому вы не сможете использовать его чрезмерно. По этой причине вам придется хорошо сбалансировать вещи и найти правильный момент и место, чтобы провести одну из уникальных атак в вашем распоряжении, чтобы нанести больший урон вашим противникам.

Используйте окружающую среду в своих интересах

Враги в Lords of the Fallen всегда будут искать способ сбить вас с лестницы или уступа, поэтому вы должны попытаться сделать то же самое. Нажав оба бампера на контроллере, вы сможете нанести мощный удар, который опрокинет врагов и мгновенно убьет их. Однако следует отметить, что эту систему можно использовать только с маленькими врагами, но есть и другое решение, которое вы можете использовать для устранения более крупных врагов. На самом деле, используя вашу технику свежести души, вы можете захватить душу своих врагов и направить ее прямо в пустоту таким образом, что враг будет автоматически телепортирован в эту позицию для мгновенного убийства.

Многоударные атаки

В случае, если вы оказались в окружении врагов или только что уклонились от атаки крупного врага и, следовательно, у вас есть много времени для контратаки, вместо многократного нажатия клавиш атаки вы можете использовать многоударную атаку. Эта атака, как и атака спринта и уклонения, меняется в зависимости от типа используемого оружия и класса, но почти всегда это самая мощная атака, которую вы можете нанести, поэтому рекомендуется также использовать эту атаку в ходе вашего приключение.

Нарушение стойки противника

В Lords of the Fallen используется система стоек, поэтому, когда стойка врагов нарушена, можно выполнять очень мощные висцеральные атаки, которые наносят большой урон врагам. Лучший способ сломать стойку врагов — использовать заряженную тяжелую атаку, парировать одну из их атак или, если они уже на грани того, чтобы сломать свою стойку, вы можете использовать удар ногой.

Не бойтесь парировать

В результате того, что было сказано в предыдущем совете, парирование в Lords of the Fallen очень важно. По сравнению с другими играми этого жанра, она гораздо менее обязательна и, следовательно, более безопасна в использовании. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку блокировки прямо перед тем, как противник ударит вас, так что даже если вы находитесь на ранних стадиях игры, вы все равно сможете парировать атаку. Кроме того, временное окно, предусмотренное разработчиками, также относительно велико, особенно если вы используете щит.

Обязательно загляните в Умбрал

Царство Умбрала, несомненно, страшное и опасное место, но оно также усеяно тайнами, которые принесут награды, если вы достаточно предприимчивы, чтобы исследовать все, что может предложить игра. Находясь в Царстве Аксиома, обратите внимание на синие огни и используйте свою лампу, чтобы освещать их всякий раз, когда вы их видите. Разработчики задумали эти синие огни как своего рода сигналы, которые сообщают вам о чем-то, на что разработчики хотят, чтобы вы обратили внимание.

Используйте свою лампу, чтобы восстановить Увядшее Здоровье

Лампа также способна истощать Умбральную Энергию и восстанавливать заряды Пытки Души, но еще одна очень полезная функция — восстанавливать Белое Здоровье, также известное как Увядшее Здоровье. Эта шкала жизни заряжается всякий раз, когда вы парируете атаки, но полностью истощается, как только вы получаете удар. Затем используйте свою лампу, чтобы высосать энергию из ваших врагов, прежде чем она превратится в какой-либо реальный урон.

Lords of the Fallen выходит 13 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.