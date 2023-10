Разработчики Lords of the Fallen подробно рассказали, как используют функции DualSense на PS5 ©

Поклонники Soulslikes недавно порадовались отличной новой игре Lies of P, а на горизонте находится еще одна игра, которая выглядит очень многообещающе. Lords of the Fallen должна выйти в ближайшую пятницу, и по мере приближения к ее запуску разработчик Hexworks поделился новыми подробностями о версии для PS5 в новом обновлении, опубликованном в блоге PlayStation, в частности, о том, как игра будет использовать уникальные возможности контроллера DualSense.

Благодаря адаптивным триггерам Lords of the Fallen имеет разные уровни сопротивления при каждом их нажатии в зависимости от того, какое оружие вы используете. Таким образом, в отличие от легкого оружия и арбалетов, если вы используете среднее или тяжелое оружие или лук, вы можете ожидать гораздо большего напряжения на триггере при нажатии на него. Кроме того, при использовании тяжелых заряженных атак спусковой крючок остановится после того, как вы прожмёте большую часть его хода, после чего вам придется нажать на него до конца, чтобы начать атаку.

Между тем, благодаря тактильной обратной связи DualSense, игроки «почувствуют каждую легкую и тяжелую атаку», в то время как вы также можете ожидать различных ощущений отдачи при переходе между мирами Аксиома и Умбрала, а Теневая лампа определяет горячие точки поблизости, битвы с боссами и многое другое..

Наконец, Lords of the Fallen также будет использовать динамики контроллера. По словам Hexworks, каждый ваш шаг будет слышен через контроллер, как и реакция врагов на удар, а также звуки, исходящие от вышеупомянутой Теневой лампы.

Ранее Hexworks подтвердила, что на PS5 Lords of the Fallen будет работать либо в разрешении 1080p/60 кадров в секунду, либо в 4K/30 кадров в секунду.

Lords of the Fallen выйдет 13 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.