Разработчики Lords of the Fallen подтвердили режим 60FPS на PS5 и Xbox Series S|X

В ответ на сообщение фаната в Твиттере официальный аккаунт Lords of the Fallen в Твиттере заявил, что игра будет поддерживать режим производительности 60 кадров в секунду на всех консолях текущего поколения, включая PS5 и Xbox Series X|S.
Поскольку разработчик не предоставил подробностей, трудно предсказать целевое разрешение режима производительности. Как и в других режимах производительности, Lords of the Fallen пожертвует визуальной точностью ради улучшенной частоты кадров.
Хотя режим качества также не подтвержден, он, вероятно, будет включен. Этот режим лучше всего подходит для пользователей, которые предпочитают визуальные эффекты игровому процессу со скоростью 60 кадров в секунду.
В игре есть две перекрывающиеся карты под названием Аксиома и Умбраи, представляющие Землю живых и Землю мертвых соответственно. Кроме того, он будет поддерживать элементы кооператива и многопользовательской игры.
Lords of the Fallen выйдет на ПК и консолях 13 октября.