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Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.9 46 оценок

Разработчики Lords of the Fallen раскрыли новые подробности сиквела: больше жестокости и свежий взгляд на механики

Gutsz Gutsz

Студия Hexworks в новом выпуске подкаста «Lifting the Veil» поделилась целым рядом свежих подробностей о сиквеле успешной Soulslike-RPG Lords of the Fallen. Геймдиректор проекта Джеймс Ло рассказал о философии разработки, эволюции игрового мира и планах по переосмыслению некоторых устоявшихся механик жанра.

Сиквел Lords of the Fallen создается с упором на "взрослый" рейтинг. Сборку RPG уже перевели на Unreal Engine 5.6

Вся разработка сиквела ведется под девизом «Смелее, Дерзновеннее, Кровавее» (Braver, Bolder, Bloodier). Эта мантра, по словам создателей, определяет каждый аспект игры — от визуального стиля до геймплейных решений. Команда стремится не просто повторить успех, а вывести формулу на новый уровень.

Ключевые подробности о сиквеле:

  • Новый уровень жестокости. Разработчики подтвердили, что их понимание взрослого рейтинга выходит за рамки простого увеличения количества крови. Они стремятся к «визуальной брутальности», где каждое убийство ощущается как борьба. Игрок будет чувствовать сопротивление, когда его оружие попадает в кость, прежде чем завершить прием. В игре подтверждена система расчленения и полная переработка крови — теперь это будет целая «палитра крови» с разными видами и следами, рассказывающими свою историю.
  • Эволюция миров. Мир живых, Аксиом, будет расширен «горизонтально». Игроки увидят новые регионы, фракции и элементы темного фэнтези, которые, по мнению авторов, ранее не встречались в играх. В свою очередь, мир мертвых, Умбрал, претерпит кардинальные изменения. Разработчики описывают его эволюцию как переход в стиль «хэви-метал и даже дэт-метал», который должен по-настоящему шокировать игроков.
  • Переосмысление механик Soulslike. Геймдиректор выразил мнение, что такая базовая механика жанра, как управление выносливостью (стаминой), начинает стагнировать и становиться нормой. Команда ищет «следующий уровень менеджмента» для игрока, который создаст новое ощущение риска и награды. Также планируется углубить ролевые элементы и взаимодействие с окружением, не перегружая игру сложными системами.
  • Планы на Gamescom. Студия анонсировала необычную акцию на грядущей выставке Gamescom. На их стенде будет работать настоящая тату-студия, где фанаты смогут бесплатно сделать татуировки по мотивам игры. Однако другими планами или анонсами в рамках этого мероприятия представители студии не поделились.

Судя по представленной информации, сиквел Lords of the Fallen метит не просто в продолжение или "правильный сиквел", а в качественную эволюцию как собственной франшизы, так и всего жанра Soulslike.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Dicrom Fox

Команда стремится не просто повторить успех, а вывести формулу на новый уровень.

Успех чего?😆

1
borsic

Не играй, не для тебя и не для таких как ты.

Кей Овальд

То есть опять будет эта душная лампа?

borsic

В каком смысле душная, ей можно вообще не пользоваться в бою и пройти игру спокойно.