Разработчики Lords of the Fallen раскрыли новые подробности сиквела: больше жестокости и свежий взгляд на механики

Студия Hexworks в новом выпуске подкаста «Lifting the Veil» поделилась целым рядом свежих подробностей о сиквеле успешной Soulslike-RPG Lords of the Fallen. Геймдиректор проекта Джеймс Ло рассказал о философии разработки, эволюции игрового мира и планах по переосмыслению некоторых устоявшихся механик жанра.

Вся разработка сиквела ведется под девизом «Смелее, Дерзновеннее, Кровавее» (Braver, Bolder, Bloodier). Эта мантра, по словам создателей, определяет каждый аспект игры — от визуального стиля до геймплейных решений. Команда стремится не просто повторить успех, а вывести формулу на новый уровень.

Ключевые подробности о сиквеле:

Новый уровень жестокости. Разработчики подтвердили, что их понимание взрослого рейтинга выходит за рамки простого увеличения количества крови. Они стремятся к «визуальной брутальности», где каждое убийство ощущается как борьба. Игрок будет чувствовать сопротивление, когда его оружие попадает в кость, прежде чем завершить прием. В игре подтверждена система расчленения и полная переработка крови — теперь это будет целая «палитра крови» с разными видами и следами, рассказывающими свою историю.

Эволюция миров. Мир живых, Аксиом , будет расширен «горизонтально». Игроки увидят новые регионы, фракции и элементы темного фэнтези, которые, по мнению авторов, ранее не встречались в играх. В свою очередь, мир мертвых, Умбрал , претерпит кардинальные изменения. Разработчики описывают его эволюцию как переход в стиль «хэви-метал и даже дэт-метал», который должен по-настоящему шокировать игроков.

Переосмысление механик Soulslike. Геймдиректор выразил мнение, что такая базовая механика жанра, как управление выносливостью (стаминой) , начинает стагнировать и становиться нормой. Команда ищет «следующий уровень менеджмента» для игрока, который создаст новое ощущение риска и награды. Также планируется углубить ролевые элементы и взаимодействие с окружением, не перегружая игру сложными системами.

Планы на Gamescom. Студия анонсировала необычную акцию на грядущей выставке Gamescom. На их стенде будет работать настоящая тату-студия, где фанаты смогут бесплатно сделать татуировки по мотивам игры. Однако другими планами или анонсами в рамках этого мероприятия представители студии не поделились.

Судя по представленной информации, сиквел Lords of the Fallen метит не просто в продолжение или "правильный сиквел", а в качественную эволюцию как собственной франшизы, так и всего жанра Soulslike.