Lords of the Fallen (2023) Осень 2023
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Разработчики Lords of the Fallen заинтриговали новым тизером

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Gutsz
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Для ПК и консолей нового поколения разрабатывается духовный наследник Elden Ring и других хардкорных игр студии FromSoftware — Lords of the Fallen. Релиз нового ролевого экшена в сеттинге мрачного фэнтези должен состоятся уже в этом году, а пока разработчики дразнят игроков новым тизером. Студия Hexworks и издатель CI Games поделились коротким роликов, который может намекать на скорый важный анонс по игре.

В новом тизере Lords of the Fallen нам показывают одну из локаций игры, где персонаж открывает огромную дверь и выпускает столб света. После чего идет несколько строчек текста, где предупреждают о приближении тьмы и рекомендуют "собраться с духом".

Очевидно, ролик был выпущен не просто так. Вероятно, разработчики игры начинают подогревать интерес игроков к Lords of the Fallen в преддверии летних презентации. Как ожидается, проект заглянет на Summer Game Fest, который пройдет в прямом эфире уже 8 июня. Там нас может ждать уже полноценный трейлер с датой выхода Lords of the Fallen.

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