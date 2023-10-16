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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.4 428 оценок

Разработчки Lords of the Fallen отключили кросс-плей, пока проблемы не будут решены

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monk70
Новости

Hexworks объявила, что деактивировала кросс-плей недавней игры Lords of the Fallen, поскольку она вызывает серьезные проблемы с производительностью. Функция вернется, когда проблемы будут решены.

Что убедило Hexworks в необходимости отключения кросс-плея, так это многочисленные сообщения о проблемах. Однако по-прежнему можно играть с пользователями, владеющими игрой на той же платформе.

«Следуя отзывам игроков, мы работаем с нашими партнерами из Redpoint и Epic Games над улучшением функциональности кросс-плея. Тем временем эта функция временно отключена и так будет до тех пор, пока она не будет оптимизирована. Кооперативный и многопользовательский режимы PvP останутся активными на вашей платформе».

Короче говоря, кроссплей Lords of the Fallen вернется, хотя пока неизвестно, когда именно.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SEAL-KillerXXL

Жду новость о том что разрабы отключили игру. Не, ну а что, деньги уже уплочены, а игру можно и потом как-нибудь допилить.

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