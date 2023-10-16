Разработчки Lords of the Fallen отключили кросс-плей, пока проблемы не будут решены

Hexworks объявила, что деактивировала кросс-плей недавней игры Lords of the Fallen, поскольку она вызывает серьезные проблемы с производительностью. Функция вернется, когда проблемы будут решены.
Что убедило Hexworks в необходимости отключения кросс-плея, так это многочисленные сообщения о проблемах. Однако по-прежнему можно играть с пользователями, владеющими игрой на той же платформе.
«Следуя отзывам игроков, мы работаем с нашими партнерами из Redpoint и Epic Games над улучшением функциональности кросс-плея. Тем временем эта функция временно отключена и так будет до тех пор, пока она не будет оптимизирована. Кооперативный и многопользовательский режимы PvP останутся активными на вашей платформе».
Короче говоря, кроссплей Lords of the Fallen вернется, хотя пока неизвестно, когда именно.
Жду новость о том что разрабы отключили игру. Не, ну а что, деньги уже уплочены, а игру можно и потом как-нибудь допилить.