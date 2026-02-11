Реки крови и жестокость: новый геймплей Lords of the Fallen 2 выйдет уже сегодня вечером

Генеральный директор CI Games Марек Тыминьский подтвердил, что в эту среду, 11 февраля, состоится премьера нового геймплея soulslike-экшена Lords of the Fallen 2. Восьмой по счету ролик по игре будет представлять собой двухминутный гайд, полностью посвященный механике сражений.
Короткий тизер намекает на беспрецедентный уровень жестокости: благодаря возможностям Unreal Engine 5, игроки увидят систему расчленения и «реки крови». Несмотря на малый хронометраж, видео обещает быть максимально насыщенным и детально раскрыть все технические нюансы обновленной боевой системы.
Хотя точный час публикации не объявлен, ролик ожидается вечером — традиционно такие анонсы выходят между 17:00 и 19:00 по московскому времени. Видео должно утолить любопытство фанатов, ждущих продолжение мрачной серии.
Lords of the Fallen 2 запланирована к выходу в 2026 году на PC (эксклюзивно в Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
