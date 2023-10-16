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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.4 436 оценок

Ролевой экшен Lords of the Fallen получил неофициальный перевод на русский язык

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butcher69
Новости

Пользователь форума Zone of Games под ником Arklight перевел новый ролевой экшен Lords of the Fallen на русский язык. Его работу можно скачать с нашего сайта.

Автор взял за основу украинскую локализацию и использовал онлайн-переводчик DeepL, который работает на базе нейронных сетей и словаря Linguee. В результате ему удалось создать качественный русификатор с минимальным количеством ошибок в тексте, а вчера он выпустил новую версию 1.04.

Lords of the Fallen вышла 13 октября 2023 года на РС, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Средняя оценка Lords of the Fallen по данным OpenCritic составляет 75 баллов из 100. Это неплохой показатель и выше, чем у оригинала 2014 года, но до лучшей soulslike-игры года игре далеко. Более высокие оценки получили Wo Long: Fallen Dynasty (81%) или Lies of P (82%). Пользователи разгромили новинку из-за проблем с оптимизацией.

14
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
UnRus

Кто бы мог подумать пару лет назад что мы будем жить в мире где есть украинская локализации но нет русской

6
tvorog8088

Поляки показушники, чисто для понту сделали, потому что экономическая рентабельность этого нулевая.

2
real19911

в 1,04 даже шрифт красивый добавил, вообще топ!!

4
Комментарий удален
PunksPlay luess

Хоть бы смотрел сначала, прежде чем глупости писать

Спойлер
4
real19911 luess

это тот же перевод

1
luess real19911

Вы правы, это тот же перевод. Невнимательно прочитал пост на сайте.

0
AllConforD

"Пользователь под ником Arklight перевел новый ролевой экшен Lords of the Fallen на русский язык."

"В результате ему удалось создать качественный русификатор с минимальным количеством ошибок в тексте, а вчера он выпустил новую версию 1.04."

Душевно, и RESPECT, Arklight.

3
PlatinumJack

еще раз, с подключением к интернету

2
Well-to-doAelinor

О алилуйя! Наконец-то ки они патч выпустили... Мобы перестали стрелять через всю карту и отвлечение стало работать нормально, а не как раньше, кинул камень в одного а бежит вся карта к тебе, пистеть тебя ногами))

0
askazanov

А мододелы всегда молодцы! Сейчас с переводом так ещё легче, раз официалы не хотят)))

-1
RickeyIMBA

объем текста маленький перевести легче а вот такие топовые игры как старфилд будут еще месяца 3 пилить

-2
askazanov RickeyIMBA

Ну не три года же или пять лет )))

0
Валерий Бендюков RickeyIMBA

Ориентировочная дата финального перевода на СФ по данным ЗоГ - весна 2024, так что дольше. Надеюсь, к моменту выхода перевода, ее более менее пропатчат.

1
Кей Овальд Валерий Бендюков

Беседковцы сами сказали, что будут пять лет патчить. Так что и переводом придётся заниматься всё это время вплоть до выхода полного завершённого издания.

0
Punisher1 RickeyIMBA

И что там топового?

1