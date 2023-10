Ролевой экшен Lords of the Fallen получил неофициальный перевод на русский язык ©

Пользователь форума Zone of Games под ником Arklight перевел новый ролевой экшен Lords of the Fallen на русский язык. Его работу можно скачать с нашего сайта.

Автор взял за основу украинскую локализацию и использовал онлайн-переводчик DeepL, который работает на базе нейронных сетей и словаря Linguee. В результате ему удалось создать качественный русификатор с минимальным количеством ошибок в тексте, а вчера он выпустил новую версию 1.04.

Lords of the Fallen вышла 13 октября 2023 года на РС, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Средняя оценка Lords of the Fallen по данным OpenCritic составляет 75 баллов из 100. Это неплохой показатель и выше, чем у оригинала 2014 года, но до лучшей soulslike-игры года игре далеко. Более высокие оценки получили Wo Long: Fallen Dynasty (81%) или Lies of P (82%). Пользователи разгромили новинку из-за проблем с оптимизацией.