Ролевой экшен Lords of the Fallen получил неофициальный перевод на русский язык

Пользователь форума Zone of Games под ником Arklight перевел новый ролевой экшен Lords of the Fallen на русский язык. Его работу можно скачать с нашего сайта.
Автор взял за основу украинскую локализацию и использовал онлайн-переводчик DeepL, который работает на базе нейронных сетей и словаря Linguee. В результате ему удалось создать качественный русификатор с минимальным количеством ошибок в тексте, а вчера он выпустил новую версию 1.04.
Lords of the Fallen вышла 13 октября 2023 года на РС, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Средняя оценка Lords of the Fallen по данным OpenCritic составляет 75 баллов из 100. Это неплохой показатель и выше, чем у оригинала 2014 года, но до лучшей soulslike-игры года игре далеко. Более высокие оценки получили Wo Long: Fallen Dynasty (81%) или Lies of P (82%). Пользователи разгромили новинку из-за проблем с оптимизацией.
Кто бы мог подумать пару лет назад что мы будем жить в мире где есть украинская локализации но нет русской
Поляки показушники, чисто для понту сделали, потому что экономическая рентабельность этого нулевая.
в 1,04 даже шрифт красивый добавил, вообще топ!!
Хоть бы смотрел сначала, прежде чем глупости писать
это тот же перевод
Вы правы, это тот же перевод. Невнимательно прочитал пост на сайте.
"Пользователь под ником Arklight перевел новый ролевой экшен Lords of the Fallen на русский язык."
"В результате ему удалось создать качественный русификатор с минимальным количеством ошибок в тексте, а вчера он выпустил новую версию 1.04."
Душевно, и RESPECT, Arklight.
еще раз, с подключением к интернету
О алилуйя! Наконец-то ки они патч выпустили... Мобы перестали стрелять через всю карту и отвлечение стало работать нормально, а не как раньше, кинул камень в одного а бежит вся карта к тебе, пистеть тебя ногами))
А мододелы всегда молодцы! Сейчас с переводом так ещё легче, раз официалы не хотят)))
объем текста маленький перевести легче а вот такие топовые игры как старфилд будут еще месяца 3 пилить
Ну не три года же или пять лет )))
Ориентировочная дата финального перевода на СФ по данным ЗоГ - весна 2024, так что дольше. Надеюсь, к моменту выхода перевода, ее более менее пропатчат.
Беседковцы сами сказали, что будут пять лет патчить. Так что и переводом придётся заниматься всё это время вплоть до выхода полного завершённого издания.
И что там топового?