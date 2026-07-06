Руководитель Lords of the Fallen 2 раскритиковал решение Rockstar выпустить GTA 6 без дисков

Глава издательства CI Games и создатель грядущей Lords of the Fallen 2 Марек Тыминский высказался в своих социальных сетях о массовом отказе индустрии от физических носителей. Поводом для обсуждения стали недавние новости о том, что в коробках с Grand Theft Auto VI вместо дисков покупатели обнаружат обычный цифровой код для загрузки. По мнению руководителя студии, подобные действия со стороны гигантов рынка ломают устоявшуюся экосистему и лишают розничные магазины заработка.

Выход GTA 6 без дисков кажется несправедливым по отношению к студиям, которые по-прежнему поддерживают выпуск физических копий.

Глава компании подчеркнул, что отказ Rockstar от дисков лишь искусственно ускоряет полный переход индустрии на цифру, а корпорация Sony со своими планами прекратить выпуск физических носителей для новых игр к 2028 году лишь усугубляет ситуацию. Руководитель признает, что розничные копии приносят разработчикам в два раза меньше чистой прибыли, чем прямые цифровые продажи в магазинах. При цене игры в 70 долларов авторы получают с диска всего около 26 долларов, в то время как цифровая копия привносит в бюджет порядка 49 долларов.

Несмотря на финансовые издержки и общее давление со стороны платформодержателей, Тыминский заверил преданных фанатов, что его компания не собирается сдаваться под натиском новых трендов. На текущий момент издательство CI Games полностью подтверждает свои изначальные планы выпустить грядущую ролевую игру Lords of the Fallen 2 на полноценных физических дисках для консолей.