Сиквел Lords of the Fallen создается с упором на "взрослый" рейтинг. Сборку RPG уже перевели на Unreal Engine 5.6

На днях разработчики мрачного хардкорного экшена Lords of the Fallen поделились достижением — игроки уничтожили свыше одного миллиарда врагов с момента релиза. В честь этого события студия Hexworks выпустила свежий патч и снизила цену на базовую версию игры, предложив новым пользователям приобщиться к миру мрака и жестокости по более доступной цене. Однако главным поводом для обсуждений стал не апдейт, а новые подробности о продолжении — Lords of the Fallen 2.

Судя по свежим заявлениям разработчиков, вторая часть будет самым мрачным и жестоким проектом в истории серии. На официальной странице игры подтвердили, что грядущий сиквел получит "взрослый" возрастной рейтинг — R (аналог 18+). По словам авторов, новый выпуск подкаста Lifting the Veil, который выйдет уже завтра, раскроет философию и художественное видение будущей игры, сделав акцент на зрелом и мрачном тоне повествования. Это может означать более откровенное и жестокое содержание, как в визуальном плане, так и в темах, затрагиваемых сюжетом.

Помимо тематического сдвига, проект получил значительное технологическое обновление. Генеральный директор CI Games Марек Тыми́нски сообщил, что сборка игры Lords of the Fallen 2 была переведена на движок Unreal Engine 5.6. По его словам, новая версия дает «технологический скачок» и существенно снижает нагрузку на процессор.

Напомним, ранее студия предложила фанатам принять участие в создании уникального класса оружия для Lords of the Fallen 2. Игрокам предложили выдвинуть собственные идеи, которые потенциально станут частью боевой системы следующей игры.

Тем не менее, Lords of the Fallen 2 всё еще официально не анонсирован. Ни трейлера, ни даты релиза пока нет. Однако с учетом нарастающей активности разработчиков, игра вполне может быть представлена уже на грядущей Gamescom 2025 или позже в этом году — в рамках церемонии The Game Awards.