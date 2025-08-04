Сиквел Lords of the Fallen создается с упором на "взрослый" рейтинг. Сборку RPG уже перевели на Unreal Engine 5.6

На днях разработчики мрачного хардкорного экшена Lords of the Fallen поделились достижением — игроки уничтожили свыше одного миллиарда врагов с момента релиза. В честь этого события студия Hexworks выпустила свежий патч и снизила цену на базовую версию игры, предложив новым пользователям приобщиться к миру мрака и жестокости по более доступной цене. Однако главным поводом для обсуждений стал не апдейт, а новые подробности о продолжении — Lords of the Fallen 2.
Судя по свежим заявлениям разработчиков, вторая часть будет самым мрачным и жестоким проектом в истории серии. На официальной странице игры подтвердили, что грядущий сиквел получит "взрослый" возрастной рейтинг — R (аналог 18+). По словам авторов, новый выпуск подкаста Lifting the Veil, который выйдет уже завтра, раскроет философию и художественное видение будущей игры, сделав акцент на зрелом и мрачном тоне повествования. Это может означать более откровенное и жестокое содержание, как в визуальном плане, так и в темах, затрагиваемых сюжетом.
Помимо тематического сдвига, проект получил значительное технологическое обновление. Генеральный директор CI Games Марек Тыми́нски сообщил, что сборка игры Lords of the Fallen 2 была переведена на движок Unreal Engine 5.6. По его словам, новая версия дает «технологический скачок» и существенно снижает нагрузку на процессор.
Напомним, ранее студия предложила фанатам принять участие в создании уникального класса оружия для Lords of the Fallen 2. Игрокам предложили выдвинуть собственные идеи, которые потенциально станут частью боевой системы следующей игры.
Тем не менее, Lords of the Fallen 2 всё еще официально не анонсирован. Ни трейлера, ни даты релиза пока нет. Однако с учетом нарастающей активности разработчиков, игра вполне может быть представлена уже на грядущей Gamescom 2025 или позже в этом году — в рамках церемонии The Game Awards.
версия анриала внушает надежды на плавное безфризовое будущее)
Из двух. Ах,да. Ты же ещё не родился в 2013ом,откуда тебе знать,что та игра является каноном,а перезапуск продолжает её события....
а ты прям все игры наизусть помнишь начиная 10-х? я эту игру для себя только вчера открыл например. мне что в тот же вечер надо было зазубрить имена всех её создателей и биографию каждого?
Сборку RPG уже перевели на Unreal Engine 5.6
Это фиаско братан ))
вобще нет. в 5,6 версии уже не тех технических проблем кои были в предыдущих версиях.
В неё переработана система освещения (Люмен) и система LOD, из-за чего нагрузка на видеокарту снижается, остальное за разрабами. Некоторые разрабы и так усугубляют проблемы с этим прожорливым движком отсутствием оптимизации.
Жду.
Не, даром смешила не нужна. Ещё и не доступна а нашем регионе, уж лучше мортал шелл 2 взять
Вот вам идея - сделать такую игру, что бы её не нужно было допиливать годами.
так себе идея. её на корю зарубят