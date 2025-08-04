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Lords of the Fallen 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.2 44 оценки

Сиквел Lords of the Fallen создается с упором на "взрослый" рейтинг. Сборку RPG уже перевели на Unreal Engine 5.6

Gutsz Gutsz

На днях разработчики мрачного хардкорного экшена Lords of the Fallen поделились достижением — игроки уничтожили свыше одного миллиарда врагов с момента релиза. В честь этого события студия Hexworks выпустила свежий патч и снизила цену на базовую версию игры, предложив новым пользователям приобщиться к миру мрака и жестокости по более доступной цене. Однако главным поводом для обсуждений стал не апдейт, а новые подробности о продолжении — Lords of the Fallen 2.

Разработчики Lords of the Fallen похвастались рекордным количеством убийств с момента запуска версии 2.0

Судя по свежим заявлениям разработчиков, вторая часть будет самым мрачным и жестоким проектом в истории серии. На официальной странице игры подтвердили, что грядущий сиквел получит "взрослый" возрастной рейтинг — R (аналог 18+). По словам авторов, новый выпуск подкаста Lifting the Veil, который выйдет уже завтра, раскроет философию и художественное видение будущей игры, сделав акцент на зрелом и мрачном тоне повествования. Это может означать более откровенное и жестокое содержание, как в визуальном плане, так и в темах, затрагиваемых сюжетом.

Помимо тематического сдвига, проект получил значительное технологическое обновление. Генеральный директор CI Games Марек Тыми́нски сообщил, что сборка игры Lords of the Fallen 2 была переведена на движок Unreal Engine 5.6. По его словам, новая версия дает «технологический скачок» и существенно снижает нагрузку на процессор.

Напомним, ранее студия предложила фанатам принять участие в создании уникального класса оружия для Lords of the Fallen 2. Игрокам предложили выдвинуть собственные идеи, которые потенциально станут частью боевой системы следующей игры.

Авторы Lords of the Fallen 2 попросили игроков помочь в создании уникального класса оружия для будущей игры

Тем не менее, Lords of the Fallen 2 всё еще официально не анонсирован. Ни трейлера, ни даты релиза пока нет. Однако с учетом нарастающей активности разработчиков, игра вполне может быть представлена уже на грядущей Gamescom 2025 или позже в этом году — в рамках церемонии The Game Awards.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
нитгитлистер

версия анриала внушает надежды на плавное безфризовое будущее)

2
Artorias13

Из двух. Ах,да. Ты же ещё не родился в 2013ом,откуда тебе знать,что та игра является каноном,а перезапуск продолжает её события....

1
нитгитлистер Artorias13

а ты прям все игры наизусть помнишь начиная 10-х? я эту игру для себя только вчера открыл например. мне что в тот же вечер надо было зазубрить имена всех её создателей и биографию каждого?

Енот Херсонский

Сборку RPG уже перевели на Unreal Engine 5.6

Это фиаско братан ))

1
нитгитлистер

вобще нет. в 5,6 версии уже не тех технических проблем кои были в предыдущих версиях.

5
Legend_of_the_Hero

В неё переработана система освещения (Люмен) и система LOD, из-за чего нагрузка на видеокарту снижается, остальное за разрабами. Некоторые разрабы и так усугубляют проблемы с этим прожорливым движком отсутствием оптимизации.

1
borsic

Жду.

1
Hevin

Не, даром смешила не нужна. Ещё и не доступна а нашем регионе, уж лучше мортал шелл 2 взять

1
Кей Овальд

Вот вам идея - сделать такую игру, что бы её не нужно было допиливать годами.

нитгитлистер

так себе идея. её на корю зарубят