Слух: CI Games готовит почву для релиза Lords of the Fallen 2 сразу в Steam и EGS

Сиквел Lords of the Fallen (2023), который по праву считается одним из достойнейших современных соулслайков, всё же может выйти в Steam. Вопреки прежним заявлениям руководства CI Games о привязке к EGS, последние новости указывают на то, что фанатам, скорее всего, не придется менять платформу ради долгожданного продолжения.

Акционеры CI Games официально одобрила привлечение дополнительного капитала. Как заявили в компании, этот шаг направлен на достижение «максимально высокой потенциальной прибыли» и «повышение рыночной стоимости» будущих релизов. Инсайдеры и фанаты полагают, что эти средства позволят компании пересмотреть (или вовсе аннулировать) соглашение об эксклюзивности с Epic Games, чтобы максимизировать прибыль за счет релиза на всех ПК-площадках.

Генеральный директор CI Games Марек Тыминьский лично подогрел слухи. Под постом с анонсом он лайкнул несколько комментариев, в которых фанаты просили выпустить LotF2 в Steam, и репостнул публикацию с обсуждением смены платформенной политики студии.

Это отличается от того, что заявлял генеральный директор в прошлом году, а значит, со времени официального анонса планы относительно будущего Lords of the Fallen 2, вполне могли измениться. Как бы то ни было, сиквел обещает быть гораздо мрачнее оригинала, поэтому ожидания фанатов сейчас высоки как никогда.

Хотя сейчас Lords of the Fallen 2 официально заявлена для консолей и EGS, новая стратегия по привлечению инвестиций указывает на расширение географии релиза. Похоже, к выходу игры в 2026 году она перестанет быть ПК-эксклюзивом одной площадки и заглянет в Steam.