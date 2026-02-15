Слух: CI Games готовит почву для релиза Lords of the Fallen 2 сразу в Steam и EGS

Сиквел Lords of the Fallen (2023), который по праву считается одним из достойнейших современных соулслайков, всё же может выйти в Steam. Вопреки прежним заявлениям руководства CI Games о привязке к EGS, последние новости указывают на то, что фанатам, скорее всего, не придется менять платформу ради долгожданного продолжения.
Акционеры CI Games официально одобрила привлечение дополнительного капитала. Как заявили в компании, этот шаг направлен на достижение «максимально высокой потенциальной прибыли» и «повышение рыночной стоимости» будущих релизов. Инсайдеры и фанаты полагают, что эти средства позволят компании пересмотреть (или вовсе аннулировать) соглашение об эксклюзивности с Epic Games, чтобы максимизировать прибыль за счет релиза на всех ПК-площадках.
Генеральный директор CI Games Марек Тыминьский лично подогрел слухи. Под постом с анонсом он лайкнул несколько комментариев, в которых фанаты просили выпустить LotF2 в Steam, и репостнул публикацию с обсуждением смены платформенной политики студии.
Это отличается от того, что заявлял генеральный директор в прошлом году, а значит, со времени официального анонса планы относительно будущего Lords of the Fallen 2, вполне могли измениться. Как бы то ни было, сиквел обещает быть гораздо мрачнее оригинала, поэтому ожидания фанатов сейчас высоки как никогда.
Хотя сейчас Lords of the Fallen 2 официально заявлена для консолей и EGS, новая стратегия по привлечению инвестиций указывает на расширение географии релиза. Похоже, к выходу игры в 2026 году она перестанет быть ПК-эксклюзивом одной площадки и заглянет в Steam.
Лорды навалят сразу в 2 выгребные ямы, которые все никак не решаться заблочить у нас, чтобы перекрыть этот каловый поток в головы тупеньким лудоманам
Пожалуйста, нет, я хочу продолжать слушать жалобы на то, что игра дерьмо, так как ее в стиме нету :D
Столько там нытья было что я думаю у них сопли уже закончились.
Одумались что ли, после того как им целую панамку напихали? :)
Это хорошая новость, если правда.
Уж лучше пусть в EGS сидят, такое дерьмо в Steam не нужно.
Неужто ума набрались, сели, посчитали циферки возможных потерь и решили Свини по бороде проехать с его мусорной эксклюзивностью. Добре, коли так. Хотя, поживём, увидим, никогда не нужно делить шкуру не убитого медведя.
Ну если они хотят нормальных продаж на ПК.То надо выпускать игру во всех магазинах и в первую очередь в Steam.