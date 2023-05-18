Смотрим еще один зрелищный тизер мрачной Lords of the Fallen ©

Разработчики из студии Hexworks решили в последний раз подразнить игроков новым тизером Lords of the Fallen в преддверии скорого выпуска полноценного трейлера. Короткий ролик дает возможность впервые оценить масштаб мрачного внутриигрового мира хардкорной ролевой игры. Судя по этому тизеру размеры локаций будут ничуть не меньше, чем в Elden Ring.

В новом тизере Lords of the Fallen нам показывают короткий кадр с обзором пейзажа будущей новинки. Сцена открывает вид на несколько замков, построенных прямо в скале и демонстрирует загадочные красные столпы света, что очевидно является переходом между разными мирами. Ролик заканчивается несколькими фразами, в которых геймеров предупреждают о древнем зле, скрывающимся за горизонтом.

Lords of the Fallen выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X до конца этого года. Точную дату релиза обнародует в полноценным трейлере, который будет представлен уже сегодня.