Lords of the Fallen (2023) Осень 2023
8 206 оценок

Смотрим еще один зрелищный тизер мрачной Lords of the Fallen

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Hexworks решили в последний раз подразнить игроков новым тизером Lords of the Fallen в преддверии скорого выпуска полноценного трейлера. Короткий ролик дает возможность впервые оценить масштаб мрачного внутриигрового мира хардкорной ролевой игры. Судя по этому тизеру размеры локаций будут ничуть не меньше, чем в Elden Ring.

В новом тизере Lords of the Fallen нам показывают короткий кадр с обзором пейзажа будущей новинки. Сцена открывает вид на несколько замков, построенных прямо в скале и демонстрирует загадочные красные столпы света, что очевидно является переходом между разными мирами. Ролик заканчивается несколькими фразами, в которых геймеров предупреждают о древнем зле, скрывающимся за горизонтом.

Lords of the Fallen выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X до конца этого года. Точную дату релиза обнародует в полноценным трейлере, который будет представлен уже сегодня.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
wianewa

Автор, походу, троллит, выкладывая видос в 720р.

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