События Lords of the Fallen 2 развернутся спустя 1000 лет после оригинала - авторы обещают совершенно новый мир

Студия Hexworks и издательство CI Games поделились свежими подробностями о сиквеле мрачного ролевого экшена Lords of the Fallen. В новом выпуске дневников разработки Lifting the Veil и сопутствующих публикациях создатели прояснили путаницу вокруг хронологии проекта и рассказали о масштабах изменений мрачной вселенной хардкорной RPG.
Глава CI Games Марек Тыминьски официально подтвердил, что действие Lords of the Fallen 2 происходит спустя 1000 лет после финала предыдущей части. Игрокам предстоит покинуть знакомый по игре 2023 года Морнстед (Mournstead), который, как выяснилось, был лишь малой частью вселенной. Сиквел перенесет героев в новые регионы мира Аксиом (Axiom).
Ключевые изменения коснутся структуры мира и визуального стиля:
- Разнообразие биомов: Вместо однородных мрачных декораций игроков ждут контрастные локации. Заявлено около четырех крупных биомов, среди которых упомянуты засушливые пустыни и пышные леса с джунглями.
- Эволюция Умбрала: Потустороннее измерение Умбрал станет «контрастным и уникальным». Теперь его внешний вид будет уникальным для каждого биома, отражая особенности конкретной местности.
- Навигация: Разработчики хотят уменьшить зависимость игроков от искусственных маркеров и подсказок. Упор делается на грамотный левел-дизайн, где путь указывают заметные ориентиры и архитектура, а не интерфейс.
Команда описывает атмосферу будущей игры как «симфонию убийства», где моменты ужаса будут чередоваться с величественными пейзажами. Также подтверждено, что в сюжете вновь важную роль сыграют роль Судьи и загадочная фракция Нута.
Релиз Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Главное, чтоб не пришлось большую часть игры проводить в Умбрале с монотонным саундтреком и визуалом, как было в первой части.
>1000 лет в будущее
>4 разных биома
>которые разительно друг от друга отличаются
Они делают Remnant II 2?