События Lords of the Fallen 2 развернутся спустя 1000 лет после оригинала - авторы обещают совершенно новый мир

Студия Hexworks и издательство CI Games поделились свежими подробностями о сиквеле мрачного ролевого экшена Lords of the Fallen. В новом выпуске дневников разработки Lifting the Veil и сопутствующих публикациях создатели прояснили путаницу вокруг хронологии проекта и рассказали о масштабах изменений мрачной вселенной хардкорной RPG.

Глава CI Games Марек Тыминьски официально подтвердил, что действие Lords of the Fallen 2 происходит спустя 1000 лет после финала предыдущей части. Игрокам предстоит покинуть знакомый по игре 2023 года Морнстед (Mournstead), который, как выяснилось, был лишь малой частью вселенной. Сиквел перенесет героев в новые регионы мира Аксиом (Axiom).

Ключевые изменения коснутся структуры мира и визуального стиля:

Разнообразие биомов: Вместо однородных мрачных декораций игроков ждут контрастные локации. Заявлено около четырех крупных биомов, среди которых упомянуты засушливые пустыни и пышные леса с джунглями.

Эволюция Умбрала: Потустороннее измерение Умбрал станет «контрастным и уникальным». Теперь его внешний вид будет уникальным для каждого биома, отражая особенности конкретной местности.

Навигация: Разработчики хотят уменьшить зависимость игроков от искусственных маркеров и подсказок. Упор делается на грамотный левел-дизайн, где путь указывают заметные ориентиры и архитектура, а не интерфейс.

Команда описывает атмосферу будущей игры как «симфонию убийства», где моменты ужаса будут чередоваться с величественными пейзажами. Также подтверждено, что в сюжете вновь важную роль сыграют роль Судьи и загадочная фракция Нута.

Релиз Lords of the Fallen 2 запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.