Состоялся релиз ролевого экшена Lords of the Fallen ©

На рынке дебютировал ролевой экшен Lords of the Fallen, представляющая собой перезагрузку ролевой игры 2014 года. Разработкой проекта занималась студия Hexworks, принадлежащая польской компании CI Games и имеющая филиалы в Барселоне (штаб-квартира) и Бухаресте.

Игра разрабатывалась для ПК и консолей Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Консольные версии уже доступны в PlayStation Store и Microsoft Store, но на ПК стала доступна несколько минут назад.

Средняя оценка Lords of the Fallen по данным OpenCritic составляет 75 баллов из 100. Это неплохой показатель и выше, чем у оригинала 2014 года, но до лучшей soulslike-игры года игре далеко. Более высокие оценки получили Wo Long: Fallen Dynasty (81%) или Lies of P (82%).