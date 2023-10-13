Состоялся релиз ролевого экшена Lords of the Fallen

На рынке дебютировал ролевой экшен Lords of the Fallen, представляющая собой перезагрузку ролевой игры 2014 года. Разработкой проекта занималась студия Hexworks, принадлежащая польской компании CI Games и имеющая филиалы в Барселоне (штаб-квартира) и Бухаресте.
Игра разрабатывалась для ПК и консолей Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Консольные версии уже доступны в PlayStation Store и Microsoft Store, но на ПК стала доступна несколько минут назад.
Средняя оценка Lords of the Fallen по данным OpenCritic составляет 75 баллов из 100. Это неплохой показатель и выше, чем у оригинала 2014 года, но до лучшей soulslike-игры года игре далеко. Более высокие оценки получили Wo Long: Fallen Dynasty (81%) или Lies of P (82%).
Русского нет, шляпа, ждём нейронок и купим пиратидишен)
Да он там и не нужен. Это же соулслайк. Я поиграю так, потом может закину русик если игра вообще понравится, пока по стримам не зацепила
Согласен, но там возможно есть сюжет))
Хорошо, что жил в Ростовской области и понимаю один "очень сложный и многогранный" язык на который соизволили перевести данную игру ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Дом, милый дом)
Видно сразу что ты никогда в них и не играл
Вечером на торренте уже будет?
Уже есть
рыли?:Dу кого там такой интернет, что уже залил
Поднимаем паруса!
Прошлая игра понравилась. Эту обязательно возьму через пару лет по российской подписке.
ломанули моментально.. качаю
Думаю лучше патчей подождать.
Надо скачать, так сказать потестить вроде как технологий напихали норм. Но чет по стиму отзывы далеко не айс, че как всегда с оптимизацией беда?
Ссылку на торент плиз
портативка от InsaneRamZes на рутрэкере, правда пока без русского
p.s. по правилам ПГ, ссылку сюда кидать нельзя
читы будут
тока ленивый еще дарк солс не скопипастил xD