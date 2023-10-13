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об игре
Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.7 279 оценок

Состоялся релиз ролевого экшена Lords of the Fallen

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butcher69
Новости

На рынке дебютировал ролевой экшен Lords of the Fallen, представляющая собой перезагрузку ролевой игры 2014 года. Разработкой проекта занималась студия Hexworks, принадлежащая польской компании CI Games и имеющая филиалы в Барселоне (штаб-квартира) и Бухаресте.

Игра разрабатывалась для ПК и консолей Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Консольные версии уже доступны в PlayStation Store и Microsoft Store, но на ПК стала доступна несколько минут назад.

Средняя оценка Lords of the Fallen по данным OpenCritic составляет 75 баллов из 100. Это неплохой показатель и выше, чем у оригинала 2014 года, но до лучшей soulslike-игры года игре далеко. Более высокие оценки получили Wo Long: Fallen Dynasty (81%) или Lies of P (82%).

12
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Дмитрий Добрый Вечер

Русского нет, шляпа, ждём нейронок и купим пиратидишен)

7
caliskan

Да он там и не нужен. Это же соулслайк. Я поиграю так, потом может закину русик если игра вообще понравится, пока по стримам не зацепила

-2
Дмитрий Добрый Вечер caliskan

Согласен, но там возможно есть сюжет))

1
Artery Kaulitz

Хорошо, что жил в Ростовской области и понимаю один "очень сложный и многогранный" язык на который соизволили перевести данную игру ( ͡° ͜ʖ ͡°)

1
Дмитрий Добрый Вечер Artery Kaulitz

Дом, милый дом)

0
МАХАН МАХАНОВИЧ caliskan

Видно сразу что ты никогда в них и не играл

0
MeduzaRUS

Вечером на торренте уже будет?

2
Abarmot90

Уже есть

3
real19911 Abarmot90

рыли?:Dу кого там такой интернет, что уже залил

-1
zveryga5

Поднимаем паруса!

1
Кей Овальд

Прошлая игра понравилась. Эту обязательно возьму через пару лет по российской подписке.

0
zoomer62

ломанули моментально.. качаю

0
Незнайка на Земле4444

Думаю лучше патчей подождать.

0
DenisVTR

Надо скачать, так сказать потестить вроде как технологий напихали норм. Но чет по стиму отзывы далеко не айс, че как всегда с оптимизацией беда?

0
Андрей Агеев

Ссылку на торент плиз

-1
natrogrii

портативка от InsaneRamZes на рутрэкере, правда пока без русского

p.s. по правилам ПГ, ссылку сюда кидать нельзя

0
Gector17792020

читы будут

-1
Wolfenstein

тока ленивый еще дарк солс не скопипастил xD

-2