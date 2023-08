Soul Reaver - один из источников вдохновения при создании Lords of the Fallen ©

Франшиза Lords of the Fallen возвращается с мягкой перезагрузкой и обещает расширить возможности оригинала, привнеся в него усовершенствованный геймплей и новые механики. Одним из главных дополнений станет "Двойной мир".

Механика "Двойного мира" даст игрокам больше шансов на спасение - на этот раз в мире мертвых. Кроме того, с помощью специального фонаря можно будет, оставаясь в живых, увидеть пути, существующие только в мире мертвых.

Подобный ход событий, очевидно, чем-то напомнит многим классическую Legacy of Kain: Soul Reaver, имевшую схожий подход. По словам креативного директора студии Сезара Виртосу, для них игра от Eidos Interactive, вне всякого сомнения, служит ориентиром, характеризуя Lords of the Fallen как "Что если бы это была Dark Souls, но с Soul Reaver?".

Soul Reaver - это абсолютно, на 100%, ориентир для нас. Когда вам приходится объяснять странные механики нашей игры людям с деньгами, которые собираются вложить в этот проект все свои средства, вам нужно найти простой способ рассказать им, что вы задумали, верно? Поэтому мы говорим: "Вы играли в Soul Reaver?".



Soul Reaver, перевернутый мир Stranger Things, и те кошмары, что когда ты умираешь, ты оказываешься в ловушке, у тебя нет души, возникает идея тления, чего-то энтропийного и таинственного, какого-то космического ужаса. С этого все и началось..

Примечательно, что, приехав представлять Lords of the Fallen инвесторам, режиссер был удивлен тому, что на встрече оказался Ян Ливингстон (Ian Livingstone), бывший президент Eidos Interactive. Ливингстон даже ощутил в проекте знакомство с Soul Reaver.

Когда мы обсуждали игру с инвесторами, люди говорили "хм, да" и [казались нерешительными], а Иэн Ливингстон [бывший президент Eidos Interactive] был там. Мы даже не подозревали, что он будет там в качестве советника инвесторов. Когда мы показывали PowerPoint и представляли игру, он сказал: "Это напоминает мне кое-что, что я делал..." И мы были невероятно польщены, как вы можете себе представить".

Находясь в поисках вдохновения, студия, тем не менее, стремится создать что-то свое. По словам руководителя студии Сола Гаскона, они планируют обновить существующие концепции под современные платформы, предложив при этом собственные уникальные идеи.

Отсылка к Soul Reaver - это всего лишь речевка для представления проекта. Но дальше нужно сделать что-то свое, потому что нельзя просто передать то, что было в Soul Reaver. Десятилетия назад. Нужно все обновить, заставить работать с современными идеями. Даже то, как вы взаимодействуете с [другим миром, Umbral], как вы можете поднять лампу и заглянуть в другой мир... все должно быть по-другому.

Действие игры разворачивается спустя тысячи лет после событий первой игры. Разработчики обещают, что новая игра будет в пять раз масштабнее своей предшественницы, а также будет отличаться более быстрым и динамичным игровым процессом.

Lords of the Fallen выйдет 13 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.