Создание персонажа и погружение в мрачный мир: целый час геймплея Lords of the Fallen

Теперь у нас есть более подробное представление об игровом процессе и начальном этапе прохождения Lords of the Fallen. Польские журналисты из издания KONSOLOWE.info опубликовали самую продолжительную демонстрацию геймплея хардкорного экшена. В ролике показали почти целый час исследования вступительной части игры.
Свежая демонстрация позволяет увидеть редактор персонажей из практически финальной версии игры. Далее весь игровой процесс посвящен исследованию начальной локации игры, где персонаж использует лук и одноручное оружие в бою. Как сообщается, геймплей Lords of the Fallen был записан на предрелизной сборке, которая была представлена разработчиками в конце августа на Gamescom 2023. Проект уже вряд ли получит визуальные или геймплейные изменения, авторы будут сосредоточены на полировке технической составляющей.
Выход переосмысленной Lords of the Fallen состоится 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
Очень дубовые анимации и игрока, и монстров, которые рушат всё погружение. Мало взять Unreal 5, надо же ещё и над боёвкой поработать. По скидке, я думаю, эту игру можно взять.
Дубовые они были в прошлой части.Здесь все резко дергано.А локации что то не вызывают ничего.Если в дарке или елдене локи запоминаются как и музыка(привет маджуле)то тут чето все серо и блекло.Кто хочет купить пусть лучше отложит деньги на дополнение к елдарику.
Мало того что игра дерганная так еще и разрабы русофобы, пусть идут своей дорогой вслед за сталкером =)
тоже убивают людей в соседней стране и радуются этому или о чем ты?
Помогают убивать своих соседей, или ты о чем?