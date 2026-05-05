Создатели Lords of the Fallen 2 опять дразнят феминисток, показывая новые сеты женской брони

Студия CI Games, занимающаяся созданием амбициозного продолжения Lords of the Fallen 2, явно хочет опять оказаться в центре ожесточенной борьбы с активистами в геймерйской сфере. Не секрет, что сейчас, во время трендов на искусственное занижение привлекательности женских персонажей в индустрии, любые откровенные дизайнерские решения мгновенно приковывают внимание аудитории.

Вопреки этому, разработчики Lords of the Fallen 2 принципиально отказались идти на поводу у современных западных медийных веяний. В новом обращении в социальной сети X (ранее Twitter), опубликованном совместно с популярной ведущей канала @BGroundNPC (она лично принимала участие в создании этих обликов), они выложили арты 5 новых, исключительно женских вариантов брони.

Вы хотели свирепых. Вы хотели прекрасных. Вы хотели провокационных. Узрите....

— подписали анонс разработчики.

На показанных изображениях броня не скрывает форм персонажей. Героини облачены в пикантные наряды: глубокие декольте, высокие сапоги с оголенными бедрами, золотое бикини в стиле Валькирий, и готические корсеты — всё подчеркивает утонченные, откровенно женственные, привлекательные и сексуальные черты в эстетике тёмного фэнтези, так любимые азиатскими разработчиками Stellar Blade, но уже давно табуированные в Европе.

Дизайнеры признались, что данный релиз костюмов стал прямым ответом на масштабные опросы, проведенные генеральным директором студии годом ранее. Спросив в Твиттере реальных игроков. Аудитория отчаянно просит ярких и сексуальных, привлекательных и красивых женских персонажей, как в старых классических хитах, без попыток сделать их "блеклыми мужланками", заявляемыми в оправдание "современного геймдизайна". CI Games доказали, что умеют прислушиваться не только к геймплейному фидбеку коммьюнити, но и готовы удовлетворить вкусы любящих «сочную формы» игрового искусства.

Политика польских творцов уже вызывает уважение, осталось только дождаться релиза игры. Lords of the Fallen 2 планируют выпустить до конца этого года на ПК и консолях.