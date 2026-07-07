Создатели Lords of the Fallen 2 представили нового персонажа - Наоку

Разработчики Lords of the Fallen 2 раскрыли нового ключевого персонажа — Наоку.

После того как ей пришлось покинуть Новый Исуген, Наока посвятила себя миссии Таддеуса по спасению Аксиома. Благодаря своей преданности и мастерству она стала одним из самых доверенных Бесстрашных Стражей.

Наока отличается сильным характером и непоколебимой решимостью. Несмотря на падение своей родины, она не верит, что лучшие дни человечества остались позади, и продолжает хранить надежду на будущее, даже когда мир погружается во тьму.