Создатели Lords of the Fallen 2 разобрали трейлер с SGF и показали дополнительные кадры

CI Games сегодня выпустила новый эпизод своей продолжающейся серии круглых столов с разработчиками «Lifting the Veil», где ключевые члены команды Lords of the Fallen 2 более подробно изучают мир и разработку игры. В последнем эпизоде ​​​​создатели с головой погружаются в захватывающий новый трейлер «Битва за Торнгар», который CI Games представила на Summer Game Fest, и раскрывают детали и идеи, которые игроки могли не заметить. Помимо подтверждения того, что Lords of the Fallen 2 выйдет на Steam вместе с ранее подтверждёнными платформами этой осенью, в новом эпизоде ​​команда разработчиков также обсуждает новые биомы, которые игроки смогут исследовать, такие как вдохновлённый японской культурой мир Исуген и другие.

Новый эпизод «Lifting the Veil» включает более двух минут совершенно новых геймплейных кадров, в том числе первый крупный обзор класса оружия катана и три захватывающих боя с боссами. Благодаря сочетанию плавной анимации и тактических ударов, класс оружия катана делает бои более камерными и динамичными, чем когда-либо прежде, сохраняя при этом фирменную остроту ощущений Lords of the Fallen 2.

В эпизоде ​​«Lifting the Veil» также рассказывается о том, как CI Games продолжает тесное сотрудничество с Epic, чтобы использовать невероятные возможности Unreal Engine 5 и впечатляющие технологии Nanite и Lumen для создания захватывающих миров, полных жизни. В дополнение к отзывам сообщества, команда разработчиков обсуждает улучшения, внесённые в мир Умбры в Lords of the Fallen 2, которые уже находятся в разработке.

Среди других важных моментов обсуждения:

Огромная реиграбельность: динамичные встречи в мире Умбры означают, что каждое путешествие в мир нежити будет уникальным. Совместная игра между игроками означает, что им не нужно сражаться с каждым врагом в одиночку, и CI Games внимательно прислушивается к отзывам сообщества, чтобы внедрить лучшие и наиболее востребованные улучшения и дополнительный контент.

Создайте своего лучшего Светоносца: Широкая гибкость в создании персонажей позволяет игрокам создать Светоносца своей мечты, с множеством классов оружия, боевых стилей, брони и вариантов дизайна персонажа.

Несколько концовок определяются действиями и выборами игрока в роли Светоносца, определяя судьбу Аксиомы и Умбры.

Прекрасные и ужасающие боссы: Команда обсуждает Отпрыска, многоногого ангельского босса, который бросит вызов игрокам своими отталкивающими крыльями, сделанными из бесчисленных отрубленных рук.

Lords of the Fallen 2 доступна для добавления в список желаний на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.