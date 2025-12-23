Создатели Lords of the Fallen II ответили на критику: игра сознательно делается жёсткой и строго для взрослой аудитории

Разработчики Lords of the Fallen II публично прокомментировали волну критики со стороны активистов и ряда западных медиа, недовольных художественным направлением будущего соулслайка. Поводом стали образы женских персонажей и общее настроение игры, которое авторы не собираются «смягчать» ради широкой аудитории.

Творческий стратег CI Games Райан Хилл подчеркнул, что проект с самого начала задумывался как взрослое произведение без оглядки на внешнее давление. По его словам, студия не пытается подстраиваться под тренды или чьи-то ожидания, а реализует собственное видение.

Разработчик отметил, что Lords of the Fallen II создаётся командой взрослых людей и ориентирована прежде всего на таких же взрослых игроков. Именно поэтому в игре будет много контента с возрастным рейтингом 18+, включая откровенные визуальные элементы и мрачные темы. Студия не считает нужным отказываться от этого ради компромиссов.

Хилл также дал понять, что рынок видеоигр уже переполнен «безопасными» и сглаженными фэнтези-проектами, и CI Games сознательно выбирает иной путь. Новый Lords of the Fallen, по его словам, не стремится быть удобным или нейтральным — он должен быть резким, жёстким и честным по отношению к своему стилю.