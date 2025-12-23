Создатели Lords of the Fallen II ответили на критику: игра сознательно делается жёсткой и строго для взрослой аудитории

Разработчики Lords of the Fallen II публично прокомментировали волну критики со стороны активистов и ряда западных медиа, недовольных художественным направлением будущего соулслайка. Поводом стали образы женских персонажей и общее настроение игры, которое авторы не собираются «смягчать» ради широкой аудитории.
Творческий стратег CI Games Райан Хилл подчеркнул, что проект с самого начала задумывался как взрослое произведение без оглядки на внешнее давление. По его словам, студия не пытается подстраиваться под тренды или чьи-то ожидания, а реализует собственное видение.
Разработчик отметил, что Lords of the Fallen II создаётся командой взрослых людей и ориентирована прежде всего на таких же взрослых игроков. Именно поэтому в игре будет много контента с возрастным рейтингом 18+, включая откровенные визуальные элементы и мрачные темы. Студия не считает нужным отказываться от этого ради компромиссов.
Хилл также дал понять, что рынок видеоигр уже переполнен «безопасными» и сглаженными фэнтези-проектами, и CI Games сознательно выбирает иной путь. Новый Lords of the Fallen, по его словам, не стремится быть удобным или нейтральным — он должен быть резким, жёстким и честным по отношению к своему стилю.
Нафига вообще этим активистам что то отвечать? Они игры всё равно не покупают. Просто игнорить боевых вертолётов и фемок и всё.
Если бы так легко. Эти активисты, продвигаемые кем надо, имеют связи за счёт "этих кого надо" (т.е. даже не связи, а они сами по сути инструментом являются). И хоть разрабам глубоко срать на соевиков и фемок, но издателям и тем более "общественности" точно не срать на "внимание", которое начнут эти дегенераты создавать ибо игровые "СМИ" и популярные люди не станут связываться и тем более положительно отзываться о тех, у кого "дурная" репутация из-за культуры отмены.
Ты можешь создать игру, которая будет всей такой базовой, но высок шанс (как у того же Вуконга, но его сами китайцы засейвили), что популярные игро-СМИ и соевые блоггеры-обзорщики начнут тебя поливать грязью, это не говоря про то, что издатели не захотят с тобой иметь дело, а на многих площадках (которые принадлежат "кому надо") ты получишь запрет на рекламу игры.
"Свободный" рыночек и "свобода" слова/мысли/выражения иными словами. Хочешь идти против "них" - готовься, что к последствиям (что не только с грязью смешают, но и без результатов останешься, которые могли быть, если бы не шёл против "них"). Да и люди сейчас такие, что стопка купюр будет важнее своего Эго или идеи.
Так потому что такие же соевики на разрабах, повсюду видно "Эти прогнулись, извинились и поправили как сказали" но чет не видать мол "Почему у вас нет жирных вертолетов, сделайте! разраб такой А пошли бы вы в пешее эротическое, вы стремные, вас видеть не хотят вот и нет, уе.... отсюда" Ах да...прогнуться же проще чем объявить войну
ну если кто то конкретный скажет точь в точь твою фразу, то его по закону ещё нагнут за оскорбления
такое никто в принципе не скажет
Вон драгонгейдж фейлгард делали для ущербных радужных персонажей и обосрались по жидкому. Никому не нужны эрпогэ для радужных.
в чём обосрались? там тока на релизе в стиме продажи лучше чем у первых двух частей за 15 лет лол
всем бы такие обсёры
Достойный ответ, главное, чтобы в итоге не переобулись
Выглядит как очередной самопиар. Можно даже найти в интернете какого-то сумасшедшего, который хочет, чтобы из игры сделали кал, и громко ему возразить: «Не будем так делать!»
Не пофигу ли чё там эти умолишённые говорят.
Разрабы Ready or not тоже самое годы назад говорили. В итоге игру на PS выпустили и на коленочки перед Sony встали, разинув широко ротик и зацензуривав игру как только можно.
они встали не перед сони, а перед огромной суммой денег. там на релизе на плойке денег принесло больше, чем за всё время на пк до релиза на плойке
тока не ври, что ты бы сам не сделал также
лицемер и врун
Это в этой игре обещали реалистичную расчлененку?
главное чтобы ещё кооп сразу на релизе завезли, а не спустя год, как в римейке 2023
тогда вообще пушка будет
Было бы круто, если это правда... и, если выстоят под давлением.