Создатели Lords of the Fallen пояснили, чем их игра отличается от других souls-подобных игр ©

Sous-подобные игры становятся все более популярными. Только в 2023 году ожидается выход двух крупных игр в этом жанре: Lies of P и Lords of the Fallen. Разработчики последней подчеркивают, что пересказ оригинальной игры 2014 года имеет свои особенности, но при этом, как и все остальное, черпает вдохновение в работах FromSoftware.

В интервью PCGamesN креативный директор Сезар Виртузо и арт-директор Александр Шодрет рассказывают об отличиях Lords of the Fallen от остальных игр подобного типа, акцентируя внимание на том, что в данной игре разработчики выходят за рамки традиционного противостояния рыцаря с драконами в средневековом фэнтези.

[...] Как бы мы ни называли игру - souls-like, или animation-driven fighting, или RPG в стиле "темное фэнтези", мы знаем, что у нас есть общий подход. Однако я думаю, что наш мир - это то, что нас отличает. Он гораздо более аллегоричен. Вы переходите от готического фэнтези к чему-то более космическому, почти в стиле Гигера, с костями, гигантскими статуями, скелетами, слепленными вместе, - говорит арт-директор.

Скриншоты и трейлеры к Lords of the Fallen действительно демонстрируют нам визуальный аспект, отличный от остальных " souls-like", и для Шодре это очень важный аспект. "Необходимо коснуться человеческих душ и глубоко проникнуть в суть, а не просто показать что-то вроде фэнтези с блестящими доспехами и драконами", - добавляет он.

Все доспехи ржавые, - продолжает он. "Это говорит о том, что у меня не было времени их чистить, мне приходилось сражаться снова и снова". Почему этот парень плачет? И почему этот парень, символизирующий всю ту надежду на лучшее, которую я питал в детстве в фэнтезийных историях, грустит и безнадежен? Это скорее из-за чувства бури у тех, кто был здесь.

Подобно режиссеру Lies of P, долгожданной игры в жанре souls, выходящей 19 числа этого месяца, который назвал игры FromSoftware "произведениями искусства", то же самое сделал и креативный директор Lords of the Fallen. "Игры

Игры FromSoftware превосходны. Вам может не нравиться этот жанр, потому что вы любите футбол или что-то в этом роде, но эти игры великолепно созданы. Они внесли столько новых идей, что мы, остальная индустрия, можем черпать в них вдохновение.

Кроме того, Виртузо отметил, что они уже думали, что знают, как создать sous-like игру, но " разработка игры в стиле souls - это невероятно сложная задача". По его словам, они собрали множество отзывов и уже работают над улучшениями. Он также упомянул о важности дизайна уровней в подобных играх, сказав, что в souls-like играх мир должен быть таким, чтобы игроку казалось, что он живет в нем, "он должен быть реальным, и вы должны заметить важные ориентиры, чтобы не теряться. Нужно ходить, находить, возвращаться".

Lords of the Fallen выйдет 13 октября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.