Стало известно точное время выхода Lords of the Fallen (2023) ©

CI Games подтвердила точное время выхода горячо ожидаемое Souls-подобной игры Lords of the Fallen на ПК и консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S.

Время выхода Lords of the Fallen зависит от выбранной вами платформы. Она выйдет на Xbox Series X|S и PS5 13 октября 2023 года в полночь по местному времени во всех точках мира — это обычный полуночный релиз. На ПК же Lords of the Fallen выйдет в 17:00 МСК 13 октября.

Владельцы PS5 и Xbox Series X и S в настоящее время могут предварительно загрузить Lords of the Fallen, но геймерам на ПК придется подождать, пока игра выйдет в их регионе, чтобы загрузить ее.