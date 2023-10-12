Стало известно точное время выхода Lords of the Fallen (2023)

CI Games подтвердила точное время выхода горячо ожидаемое Souls-подобной игры Lords of the Fallen на ПК и консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S.
Время выхода Lords of the Fallen зависит от выбранной вами платформы. Она выйдет на Xbox Series X|S и PS5 13 октября 2023 года в полночь по местному времени во всех точках мира — это обычный полуночный релиз. На ПК же Lords of the Fallen выйдет в 17:00 МСК 13 октября.
Владельцы PS5 и Xbox Series X и S в настоящее время могут предварительно загрузить Lords of the Fallen, но геймерам на ПК придется подождать, пока игра выйдет в их регионе, чтобы загрузить ее.
Нас походу не существует.
Тебя похоже да, не существует, раз ты до сих пор не знаешь, как игры скачивать с торрентов или покупать если Денува или игра сетевая, возможно вчера из комы только вышел!
Зачем так грубо. Просто констатирует факты, что для России нет и не будет долгое время новинок в свободном доступе. Хотя большинство знают обход.
И если уж на то пошло кто в России не знает про торренты?
кому надо тот знает)
Судя по карте там много кого не существует
Украины как видишь тоже, хотя есть украинский язык.)
чё там денуво есть?
Без
У меня по утрам тоже всё нормально выходит.