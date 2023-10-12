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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.8 271 оценка

Стало известно точное время выхода Lords of the Fallen (2023)

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monk70
Новости

CI Games подтвердила точное время выхода горячо ожидаемое Souls-подобной игры Lords of the Fallen на ПК и консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S.

Время выхода Lords of the Fallen зависит от выбранной вами платформы. Она выйдет на Xbox Series X|S и PS5 13 октября 2023 года в полночь по местному времени во всех точках мира — это обычный полуночный релиз. На ПК же Lords of the Fallen выйдет в 17:00 МСК 13 октября.

Владельцы PS5 и Xbox Series X и S в настоящее время могут предварительно загрузить Lords of the Fallen, но геймерам на ПК придется подождать, пока игра выйдет в их регионе, чтобы загрузить ее.

3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
borsic

Нас походу не существует.

6
neeXXXT

Тебя похоже да, не существует, раз ты до сих пор не знаешь, как игры скачивать с торрентов или покупать если Денува или игра сетевая, возможно вчера из комы только вышел!

-10
Trofikus neeXXXT

Зачем так грубо. Просто констатирует факты, что для России нет и не будет долгое время новинок в свободном доступе. Хотя большинство знают обход.
И если уж на то пошло кто в России не знает про торренты?

4
Парамон Ильич Trofikus
И если уж на то пошло кто в России не знает про торренты?

кому надо тот знает)

0
Парамон Ильич
Нас походу не существует.

Судя по карте там много кого не существует

3
6363

Украины как видишь тоже, хотя есть украинский язык.)

0
Эдуард Кыскораков

чё там денуво есть?

0
Marius Darnir

Без

0
ka4o4ek

У меня по утрам тоже всё нормально выходит.

0