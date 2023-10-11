Стартовала предзагрузка Lords of the Fallen для PS5, стал известен размер скачиваемых файлов

Через несколько часов после дебюта релизного трейлера Lords of the Fallen в сети появились подробности о весе и дате предзагрузки соулслайка в версии для PlayStation 5.
Благодаря информации, распространенной в социальных сетях аккаунтом PlayStation Game Size, мы знаем, что Lords of the Fallen займет 32,878 ГБ на твердотельных накопителях консоли Sony последнего поколения. В данном случае имеется в виду версия 1.005.000, и, как это часто бывает в таких случаях, может появиться патч первого дня, который положительно или отрицательно повлияет на общий размер игры.
Что касается предварительной загрузки, то в PlayStation Store вы можете начать загрузку игры за 48 часов до даты запуска, как обычно. Так что, если вы предварительно заказали одно из двух изданий для PS5 в цифровой версии, вы уже можете начать загрузку.
Lords of the Fallen будет доступна начиная с 13 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.