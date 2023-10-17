Свежий патч для Lords of the Fallen исправляет многочисленные сбои на графических процессорах AMD

Компании CI Games и Hexworks продолжают ежедневно выпускать исправления для Lords of the Fallen. И вот сегодня разработчики выпустили обновление 1.1.1999, устраняющее многочисленные сбои, которые могли возникать на графических процессорах AMD.
Если говорить более подробно, то обновление 1.1.1999 для Lords of the Fallen устраняет многочисленные сбои в работе GPU на картах AMD за счет пропуска диспетчеризации шейдеров вычислений Niagara при превышении количества потоков, поддерживаемых оборудованием.
Как отмечают разработчики, этот патч должен устранить большинство сбоев, о которых сообщалось в Sentry, поскольку более 30% из них были вызваны именно этой проблемой.
Кроме того, Lords of the Fallen Patch 1.1.199 вносит некоторые изменения в баланс и улучшения MP. Например, корректируется цена на заклинание "Воронка пламени". Кроме того, изменены тайминги и пинги в многопользовательской игре, чтобы сделать приоритетным установление прочной связи между игроками.
Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске своего клиента. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.
А почему многочисленные сбои опять на оборудовании от AMD? С чем это связано?
Нет смысле давать ссылку на страницу игры в Стиме, пишет не доступно в вашем регионе. Когда же этот абсурд закончится.
Не закончится, а ссылку имеет смысл давать если ты перевел аккаунт в любой доступный регион - все открывается и показывает.
у меня Германия, стим полный ноль, ни один фпн не работает, да и желания нет туда заходить, ничего там не покупал никогда. Один плюс, удобно патч ноуты читать
арбалетчики хоть стали точнее с этим патчем!? а то вообще стрелять не умеют:D. А так у меня карта АМД, надо глянуть чего там изменится
трешокал из последних сил пытается срубить бабок
чем игра плоха?
нормальная игра!!!
вот и я о том)
Лучший соулс клон трешокал?))))
если запустить DS 3 и Лордов, то DS 3 это такой прошлый век во всем, что можно сказать только одно - раньше было лучше, но дело в том что у нас и про Мортал на сегу говорят что раньше было лучше, но все почему то играют в свежие части..также и про старые части NFS. Лорды современная игра, от соулсов там только возрождение противников, в остальном только новшества, да сложная писец какая, но заставляет вырабатывать тактику и думать, мне это нравится))