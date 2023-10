Свежий патч для ПК-версии Lords of the Fallen исправляет различные сбои и позволяет включить генерацию кадров DLSS 3 ©

Вчера компания Hexworks выпустила первое после запуска обновление для Lords of the Fallen. А сегодня команда выпустила еще одно. Патч 1.1.193 для Lords of the Fallen исправляет ряд ошибок и позволяет вручную включить генерацию DLSS 3 Frame Generation.

Для того чтобы включить функцию DLSS 3 Frame Generation, необходимо использовать следующую опцию запуска "-DLSSFG". После этого игра снова будет использовать DLSS 3 Frame Generation на GPU серии RTX 40.

Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске своего клиента. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.