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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.4 405 оценок

Свежий патч для ПК-версии Lords of the Fallen исправляет различные сбои и позволяет включить генерацию кадров DLSS 3

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butcher69
Новости

Вчера компания Hexworks выпустила первое после запуска обновление для Lords of the Fallen. А сегодня команда выпустила еще одно. Патч 1.1.193 для Lords of the Fallen исправляет ряд ошибок и позволяет вручную включить генерацию DLSS 3 Frame Generation.

Для того чтобы включить функцию DLSS 3 Frame Generation, необходимо использовать следующую опцию запуска "-DLSSFG". После этого игра снова будет использовать DLSS 3 Frame Generation на GPU серии RTX 40.

Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске своего клиента. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
caramba1999

Фонарь фсе портит. Постоянно его тыкаешь, но очень сбивает ритм. Его использование медленное, с одинаковыми анимация, начинает раздражать.

6
FlowingNekton

Там стрелки больше раздражают, фигачат далеко. Скорее всего из-за 2 мира хуже оптимизация

3
SERGIOUS LEE

Игра сама хорошая, но один минус зачем выпускать сырую игру да багами, да и еще без оптимизации?

4
DangerousDomenic

ты только сейчас этим вопросом задался?)

1
Лицо со шрамом

Извините , уже удалил торент идишн.

1
NightFuri

Генерация кадров и до этого работала, ало....

0
MadDarkGuard

Они же специально ее отключали временно, типа что-то у них с ней пошло не так)

0
Квейкнутый

Да уже всем насpaтb.

0
MadDarkGuard

Держи в курсе!

0
Abarmot90

-DLSSFG. Перед тире пробел нужен?

0
Empty account

Поляки так и ничего не поняли в соулсах, сложность от балды накрутили, шизофренический дизайн сделали, и подумали что могут конкурировать с титанами жанра.

-1
MadDarkGuard

Титаны жанра это одни фромы? Кроме них особо никто и не делает соулсы, ну вот Пиноккио довольно удачным вышел. Я поиграл в этих лордов, никакого отторжения игра не вызвала, все стандартно для жанра, потом точно пройду, после выхода десяточка патчей)

0
Serpentrage

Это единственный соулс не от фромов - где есть баланс и игра не пытается в 100% копипасту. Да и играется бодрее, нечто среднее между слешером с комбухами и дарками.

1
Wolfenstein

этот кал тыренный уже не исправишь , свои прожекты нужно делать а не на хайпе вокруг чужих пытаться бабла поднять як ретурды

-3
B e s i k

Я ещё как только вышло видео сразу сказал что эта игра уровня Андроид.Какие патчи хоспадье.Игра ляп-тяп.

-3
tvorog8088

И даром не нать и с деньгами не нать.

-7
Understanding the Truth
И даром не нать и с деньгами не нать.
-2