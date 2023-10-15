Свежий патч для ПК-версии Lords of the Fallen исправляет различные сбои и позволяет включить генерацию кадров DLSS 3

Вчера компания Hexworks выпустила первое после запуска обновление для Lords of the Fallen. А сегодня команда выпустила еще одно. Патч 1.1.193 для Lords of the Fallen исправляет ряд ошибок и позволяет вручную включить генерацию DLSS 3 Frame Generation.
Для того чтобы включить функцию DLSS 3 Frame Generation, необходимо использовать следующую опцию запуска "-DLSSFG". После этого игра снова будет использовать DLSS 3 Frame Generation на GPU серии RTX 40.
Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске своего клиента. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.
Фонарь фсе портит. Постоянно его тыкаешь, но очень сбивает ритм. Его использование медленное, с одинаковыми анимация, начинает раздражать.
Там стрелки больше раздражают, фигачат далеко. Скорее всего из-за 2 мира хуже оптимизация
Игра сама хорошая, но один минус зачем выпускать сырую игру да багами, да и еще без оптимизации?
ты только сейчас этим вопросом задался?)
Извините , уже удалил торент идишн.
Генерация кадров и до этого работала, ало....
Они же специально ее отключали временно, типа что-то у них с ней пошло не так)
Да уже всем насpaтb.
Держи в курсе!
-DLSSFG. Перед тире пробел нужен?
Поляки так и ничего не поняли в соулсах, сложность от балды накрутили, шизофренический дизайн сделали, и подумали что могут конкурировать с титанами жанра.
Титаны жанра это одни фромы? Кроме них особо никто и не делает соулсы, ну вот Пиноккио довольно удачным вышел. Я поиграл в этих лордов, никакого отторжения игра не вызвала, все стандартно для жанра, потом точно пройду, после выхода десяточка патчей)
Это единственный соулс не от фромов - где есть баланс и игра не пытается в 100% копипасту. Да и играется бодрее, нечто среднее между слешером с комбухами и дарками.
этот кал тыренный уже не исправишь , свои прожекты нужно делать а не на хайпе вокруг чужих пытаться бабла поднять як ретурды
Я ещё как только вышло видео сразу сказал что эта игра уровня Андроид.Какие патчи хоспадье.Игра ляп-тяп.
И даром не нать и с деньгами не нать.