Утечка: Lords of The Fallen 2 появится на Summer Game Fest 2025 - игра выйдет уже в следующем году

На форумах 4chan появилась информация о том, что продолжение Lords of The Fallen будет представлено на грядущем Summer Game Fest 2025. Согласно утечке, первоначально опубликованной анонимным пользователем, данные якобы поступили с закрытого профиля генерального директора студии CI Games в LinkedIn. Если информация подтвердится, то нас ждёт полноценный дебютный трейлер уже в начале июня.

По слухам, релиз Lords of The Fallen 2 намечен на 2026 год. Источник утверждает, что презентация пройдёт в рамках открывающего шоукейса фестиваля, что подтверждается появлением баннера с надписью "Exclusive World Premiere" и логотипом игры на официальных материалах Summer Game Fest. Это может означать, что CI Games готова показать не только трейлер, но и, возможно, первые детали игрового процесса или атмосферные постановочные сцены.

Оригинальная Lords of The Fallen, вышедшая в 2014 году и получившая перезапуск в 2023-м, зарекомендовала себя как одна из наиболее хардкорных экшен-RPG в духе Dark Souls. После умеренного успеха первого релиза и более уверенного перезапуска, многие игроки ожидали, что CI Games продолжит развивать франшизу. Разработчики не раз заявляли, что работа над сиквелом идёт активно, и команда стремится довести проект до нового уровня. Поэтому заявленный выход в 2026 году выглядит вполне правдоподобно.

Напомним, что Summer Game Fest 2025 пройдёт с 7 по 9 июня, а основная трансляция стартует 7 июня в 1:00 по московскому времени. Именно на ней и ожидается показ Lords of The Fallen 2. Официального подтверждения от CI Games пока нет, так что пока это остаётся лишь утечкой. Согласно последней утечки новая игра будет эксклюзивом для ПК и выйдет только в Epic Games Store.