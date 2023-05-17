Утечка раскрывает дату выхода и некоторые геймплейные кадры Lords of the Fallen ©

Видео, просочившееся в сеть, похоже, раскрыло дату выхода Lords of the Fallen и некоторые геймплейные эпизоды трейлера, запланированного на завтрашний день.

Ролик был размещен на Imgur по этому адресу и, похоже, был взять непосредственно с официального сайта игры. Клип показывает в быстрой последовательности некоторые эпизоды из игры с врагами, боссами, заклинаниями и некоторыми специальными атаками игрока. Наконец, 13 октября 2023 года указано в качестве даты выхода Lords of the Fallen, что, кстати, совпадает с информацией инсайдера Lumia Updates, предоставленной на прошлой неделе.

Напомню, что завтра, 18 мая, в 16:00 московскому времени состоится первый показ игрового процесса Lords of the Fallen и, предположительно, также будет объявлена официальная дата выхода игры.