Lords of the Fallen (2023) Осень 2023
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Утечка раскрывает дату выхода и некоторые геймплейные кадры Lords of the Fallen

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monk70
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Видео, просочившееся в сеть, похоже, раскрыло дату выхода Lords of the Fallen и некоторые геймплейные эпизоды трейлера, запланированного на завтрашний день.

Ролик был размещен на Imgur по этому адресу и, похоже, был взять непосредственно с официального сайта игры. Клип показывает в быстрой последовательности некоторые эпизоды из игры с врагами, боссами, заклинаниями и некоторыми специальными атаками игрока. Наконец, 13 октября 2023 года указано в качестве даты выхода Lords of the Fallen, что, кстати, совпадает с информацией инсайдера Lumia Updates, предоставленной на прошлой неделе.

Напомню, что завтра, 18 мая, в 16:00 московскому времени состоится первый показ игрового процесса Lords of the Fallen и, предположительно, также будет объявлена официальная дата выхода игры.

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