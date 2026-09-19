В CI Games раскрыли планы на будущее франшизы Lords of the Fallen и объяснили границы потакания игрокам

Польская компания CI Games решила не ограничивать свои амбиции одним лишь готовящимся сиквелом и уже приступила к планированию долгосрочного будущего темной вселенной. Руководство студии смотрит далеко вперед, однако одновременно с этим очерчивает жесткие рамки во взаимодействии с фанатским сообществом, отказываясь превращать разработку в слепое исполнение желаний сетевой публики.

Главный креативный директор компании Райан Хилл прямо заявил, что команда уже обсуждает концепции развития серии за пределами готовящейся второй части. По замыслу авторов, проект перерастает рамки одиночного релиза и трансформируется в масштабную экосистему темного фэнтези. В студии убеждены, что богатая мифология мира с богами, древними конфликтами и развитием персонажей вроде Темного крестоносца Люциана далека от исчерпания, поэтому подготовка планов на будущие дополнения и потенциальное продолжение уже идет полным ходом.

Подобная уверенность в успехе выглядит особенно контрастно на фоне непростой истории серии. Релиз 2014 года не смог закрепиться в элите жанра, а перезапуск 2023 года стартовал с тяжелыми техническими проблемами и потребовал более 70 обновлений ради исправления баланса и производительности. Тем не менее боссы издательства считают заложенный фундамент достаточно крепким, чтобы связывать с брендом многолетнюю стратегию развития еще до того, как текущий сиквел доберется до прилавков.

Параллельно с масштабированием франшизы авторы уточнили смысл своего ключевого принципа создания игр для геймеров. Райан Хилл подчеркнул, что ориентация на запросы аудитории вовсе не подразумевает разработку проекта методом коллективного голосования. Чрезмерное потакание всем требованиям комьюнити несет прямую угрозу творческой самобытности игры, размывая оригинальный авторский стиль и превращая сложный соулслайк в безликий продукт.

Как отметил представитель руководства, команда внимательно изучает поступающие отзывы на всех платформах, однако без колебаний отклоняет фанатские предложения при их несоответствии общей концепции. Разработчики готовы спорить с игроками и принимать жесткие решения всякий раз, когда идеи из сети угрожают балансу хардкора или нарушают атмосферу мрачного мира Торнгара. Смысл работы с сообществом студия видит в поиске причин недовольства, а не в бездумном переносе чужих инструкций в программный код.

Уверенность авторов подкрепляется составом внутренней команды, куда входят опытные ветераны жанра, способные самостоятельно отличить честный игровой вызов от искусственной сложности. Премьера ролевого экшена Lords of the Fallen 2 ожидается в начале 2027 года на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series.