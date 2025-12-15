В Lords of the Fallen 2 будут "привлекательные женщины в вызывающих нарядах", утверждает CI Games

Генеральный директор польской студии CI Games, Марек Тымински, вызвал улыбку на лицах многих игроков своим прямым заявлением о грядущей Lords of the Fallen 2.
Во время дискуссии с фанатами в соцсетях один из них прямо спросил, появятся ли в запланированной на 2026 год игре привлекательные женщины в вызывающих нарядах. Руководитель компании ответил кратко и утвердительно: «Да». Тыминский ясно дал понять, что его компания не намерена поддаваться давлению политической корректности, а цель игры — прежде всего развлечь аудиторию в соответствии с ее ожиданиями.
В своих постах глава CI Games отреагировал на критику предыдущей части игры, в которой вместо выбора пола были введены типы телосложения A и B. По его словам, это произошло из-за того, что студия Hexworks на тот момент обладала большой автономией, и многие решения принимались без его ведома.
Сейчас Тымински лично курирует работу над сиквелом и гарантирует, что ошибки прошлого не повторятся. Компания стала более сплоченной, а творческий процесс теперь базируется на реальных отзывах и потребностях игроков, а не на влиянии внешних трендов. CI Games обещает, что Lords of the Fallen 2 будет классическим образцом непростого жанра soulslike, лишенным навязанных политических веяний и других внешних факторов..
