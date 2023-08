В Lords of the Fallen есть несколько серьезно запутанных, вдохновленных космическими ужасами богов ©

Разработчики Lords of the Fallen не собирались делать игру ужасов, но в итоге новая игра была вдохновлена космическими ужасами. Об этом заявили креативный директор Hexworks Сезар Виртосу и исполнительный продюсер Сол Гаскон.

«Мы хотели жанр космического ужаса, который представляет собой реальность, искаженную божественностью. То, что вы воспримете как божественность. Это просто существа, которые существуют в других планах, которые под своим влиянием искажают и сдвигают мир», — объяснил Виртосу.

В Lords of the Fallen есть альтернативная реальность под названием «Умбрал», куда игроки попадают либо тогда, когда падают замертво, либо добровольно входят в мир через портал. Именно этот альтернативный мир в новой игре Hexworks вдохновлен космическим ужасом, и это то, о чем Виртосу и Гаскон неустанно говорили при создании новой игры.

«Мы взяли много отсылок к фильмам ужасов», — сказал Гаскон. «Лавкрафт и Оливье де Сагазан – нам такое нравится.

«Мы все поклонники космического ужаса», — добавил Виртосу.

В этом космическом ужасе есть секретный аспект, который Виртосу и Гаскон не хотят раскрывать игрокам, но достаточно сказать, что это что-то неприятное, и все о «божественном искажении реальности».

Судя по игровому процессу, Lords of the Fallen уже выглядит довольно адски, будь то хоррор, космический ужас или и то, и другое. Новый игровой процесс в прошлом месяце продемонстрировал версию Blighttown из Lords of the Fallen и битву с гигантским боссом с поистине ужасающим существом, подобное которому не могло быть вдохновлено ничем, кроме ужаса.

Lords of the Fallen выходит 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.