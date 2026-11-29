В Lords of the Fallen II задания будут логично вписаны в сюжет, а игроки не смогут случайно заблокировать себе дальнейшее прохождение квеста. Об этом рассказал разработчик Райан Хилл.

По его словам, авторы хотят сделать задания интуитивными и понятными в контексте истории. Игроки будут знать, когда сюжетная линия того или иного NPC готова к продолжению.

Разработчики хотят, чтобы игроки оставались погружёнными в мир, а не тянулись за телефоном в поисках подсказок о том, что делать дальше. Для этого в сиквеле появится журнал заданий, который будет напоминать о пройденных этапах и следующих целях.