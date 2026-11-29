В Lords of the Fallen II задания будут логично вписаны в сюжет, а игроки не смогут случайно заблокировать себе дальнейшее прохождение квеста. Об этом рассказал разработчик Райан Хилл.
По его словам, авторы хотят сделать задания интуитивными и понятными в контексте истории. Игроки будут знать, когда сюжетная линия того или иного NPC готова к продолжению.
Разработчики хотят, чтобы игроки оставались погружёнными в мир, а не тянулись за телефоном в поисках подсказок о том, что делать дальше. Для этого в сиквеле появится журнал заданий, который будет напоминать о пройденных этапах и следующих целях.
когда уже выйдет эта замечательная игра
Это хорошо. А то реально из вики не вылазишь в таких играх. И всё равно что-то запарываешь.
Намечается неплохая игра, но лучше если не будет необходимости переключения между измерениями
Меня этим сейчас фантом блейз разочаровал, игра вообще не говорит в какой момент может произойти изменение в локации от чего доп квест будет провален, а т.к. игра в начале вообще тебя учит тому, что здесь много метроидвании, то вообще не возникает мысли, то квесты будут проваливаться т.к. думаешь, что тебе надо вернуться с новым инструментом для прохождения.
Меня флешбекнуло резко. Проходил недавно Phantom blade zero, как же у меня пердачелло улетел на Марс, когда я в лагере союза убил босса раньше, чем дошёл до квеста в той же локации. Из-за этого провалился квест. А я мог это знать без гайдов??? Мне пришлось заново всё перепроходить, разрабов Matthew Ball за такой дизайн.