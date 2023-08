В Lords of the Fallen можно будет найти оружие из Elden Ring и отсылку к самому сложному боссу ©

Осенью этого года разработчики из студии HexWorks при поддержке издателя CI Games выпустят мрачный и сложный ролевой экшен Lords of the Fallen. Проект обещает стать неординарным перезапуском оригинальной игры 2014 года, где были переосмыслены многие игровые аспекты. Несмотря на некоторое отдаление от первоисточника, Lords of the Fallen становится все ближе к знаменитой серии Souls от FromSoftware, и авторы игры это не скрывают. Напротив, они осознают степень влияния японской франшизы на свое детище, и поэтому в Lords of the Fallen можно будет обнаружить множество схожих элементов из Elden Ring, но при этом проект останется полностью уникальным.

Креативный директор HexWorks Сезар Виртосу в интервью для сайта MP1st признался, что его и всю команду разработчиков новой Lords of the Fallen застал врасплох выход Elden Ring. Студия FromSoftware решила переосмыслить многие привычные для своих игр вещи, особенно в области доступности, что сделало проект похожим на то, каким хотели бы видеть в HexWorks переосмысление Lords of the Fallen. Отсюда и появились схожие элементы в двух играх, хотя разработчики изначально не ставили перед собой такую цель.

По словам Виртосу, Lords of the Fallen – это уникальная и обособленная игра, однако некоторые элементы все же получились слишком идентичными Elden Ring. Например, это касается некоторого оружия в игре, которое может. Команда авторов обнаружила сходство в инструментах для сражения с врагами, только когда сами прошли Elden Ring после его релиза и на тот момент разработки Lords of the Fallen внести изменения такого уровня в игре было нельзя. Также креативный директор намекнул на непреднамеренную отсылку к самому сложному боссу в Elden Ring — Малению, Клинку Микеллы. Во время прохождения Lords of the Fallen игроки смогут встретить очень похожего персонажа, который будет оформлен в своем уникальном стиле проекта.

Полноценно сравнить Lords of the Fallen и Elden Ring можно будет уже скоро. Релиз проекта состоится 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.