В новом геймплее Lords of the Fallen показаны основы ведения боя

За последние недели разработчики Lords of the Fallen выпустили большое количество информации об игре, а также новые геймплейные ролики, которыми делится канал IGN. А несколько часов назад на канале появился еще один ролик, но теперь уже в виде "подсказок", в котором зрителям представлено 8 советов по ведению боя от разработчиков.
Подсказки довольно просты, но полезны, например, не забывайте блокировать большинство атак противника. Применяйте особые атаки, перебейте стойку противника, если не можете блокировать, старайтесь уклониться и многое другое!
Главный совет, который дают разработчики, - это использовать окружение в своих интересах. К примеру, здесь можно просто оттолкнуть врага от края и сбросить его в яму или что-то подобное.
Враги в Lords of the Fallen постоянно хотят столкнуть вас с какого-нибудь уступа, поэтому вы должны быть начеку, чтобы сделать то же самое. Одновременное нажатие определенных кнопок позволяет нанести мощный удар, который заставит врагов отступить.
С помощью этого приема можно мгновенно убить сложных противников, стоящих у обрыва. Правда, это касается только небольших врагов, а для более крупных можно использовать технику Soul Flay, чтобы схватить их душу и направить ее на край для легкого убийства.
Lords of the Fallen выйдет 13 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
выглядит ничего так.