В Steam появилась официальная страница Lords of the Fallen 2

На платформе Steam стала доступна официальная страница грядущего ролевого экшена Lords of the Fallen 2 от компании CI Games. Разработчики раскрыли ключевые подробности игрового процесса, список поддерживаемых языков, а также предварительные системные требования проекта.

Появление страницы игры в сервисе компании Valve произошло вскоре после того, как CI Games расторгла соглашение об эксклюзивности с Epic Games Store, которое было заключено ранее. Расторжение договора, подписанное 14 апреля 2026 года, позволило выпустить проект на различных ПК-платформах одновременно, включая Steam. На данный момент точная дата релиза игры не сообщается, на странице указано лишь то, что она выйдет скоро.

Сюжет Lords of the Fallen 2 разворачивается спустя 1000 лет после Великого перелома. Игрокам предстоит отправиться в разрушенное королевство Тернгар, которое пытается защититься от поглощающей все на своем пути тьмы под названием Умбра. Главной особенностью игрового процесса вновь станет использование специальной умбровой лампы, позволяющей перемещаться между миром живых и миром мертвых. Каждый из 2 миров предложит уникальные секреты, сокровища и опасности.

Разработчики обещают ожесточенные сражения с быстрыми соперниками и гигантскими боссами в лучших традициях жанра soulslike. Игроки смогут комбинировать оружие ближнего и дальнего боя, использовать магические способности, а также подбирать различные комплекты брони под свой стиль прохождения. Помимо одиночного режима, проект предложит совместное прохождение по сети для 2 игроков с общим прогрессом выполнения основных сюжетных заданий.

Что касается локализации, игра получит поддержку 13 языков. Русский язык представлен в виде переведенного интерфейса и субтитров, при этом озвучка на русском языке не планируется. Английская версия игры получит полную локализацию, включая озвучение персонажей.

Разработчики также опубликовали системные требования для ПК-версии. Для запуска игры на минимальных настройках пользователям потребуется операционная система Windows 11, процессор уровня Intel i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA RTX-2060 или AMD Radeon RX 5700. Рекомендованные требования включают в себя процессор Intel i7 8700 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти, а также видеокарту уровня NVIDIA RTX-3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.