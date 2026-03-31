Ведущий дизайнер Lords of the Fallen 2 назвал дату выхода игры - август 2026 года

Мы уже знаем, что официальный релиз Lords of the Fallen 2 на PS5, Xbox Series и PC (в EGS) запланирован на этот год. Однако один из разработчиков, возможно, случайно раскрыл более точное окно выхода игры.

На своем личном сайте Дэн Реган, ведущий системный дизайнер CI Games, указал, что премьера экшена ожидается в августе 2026 года — это значительно позже ранее анонсированных сроков. В своем обращении Реган подчеркнул масштаб проделанной работы, отметив, что его команда из шести человек отвечает за ключевые механики: от RPG-систем и интерфейса до таких уникальных особенностей, как мир Умбрал.

Разработчик выразил гордость за достигнутые результаты и пообещал подробно обсудить проект на своем ресурсе сразу после официального релиза, который, по его первоначальным словам, должен состояться в конце лета 2026 года.

«Lords of the Fallen 2 — мой текущий проект, где я работаю ведущим системным дизайнером. Моя команда состоит из шести дизайнеров; мы комплексно управляем игровыми системами, работая в нескольких группах над всем: от RPG-механик до UI/UX, повествования и таких ключевых особенностей, как Умбрал. Я выполняю широкий спектр задач в CI и горжусь тем, чего удалось достичь нашей команде!



Я с нетерпением жду возможности обсудить проект подробнее здесь, когда игра выйдет! Ожидается, что Lords of the Fallen 2 выйдет в августе 2026 года».

Как только информация о конкретном месяце начала активно обсуждаться на Reddit, упоминание августа 2026 года было оперативно удалено с сайта дизайнера.

На данный момент остается загадкой, была ли эта дата досадной опечаткой или же реальным внутренним графиком студии, который не планировали афишировать. Официальных комментариев от CI Games по поводу этой утечки пока не поступало.