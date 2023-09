Визуальный стиль Lords of the Fallen был вдохновлен мангой "Берсерк" ©

Мрачный фэнтезийный визуальный стиль Lords of the Fallen очень привлекателен, и арт-директор игры Алекс Шодрет (Alex Chaudret) рассказал, что источником вдохновения для него послужила классическая манга "Берсерк". Эта информация прозвучала в рамках AMA разработчиков, проведенного на Reddit

Lords of the Fallen часто сравнивали с серией Dark Souls, и разработчики не раз говорили о том, что их цель - сделать Dark Souls 4.5. Однако если игры FromSoftware как правило ближе к стилю искаженного величия, то Lords of the Fallen отличается большей гротескностью, и Шодрет пояснил, что в основе дизайна лежат три столпа: тьма, мучение и фантазия.

Эти основы были усилены личным вдохновением, которое Шодрет привнес в проект. В первую очередь он упомянул "Берсерка", который, помимо Lords of the Fallen, также послужил источником вдохновения для Dark Souls и множества других игр в жанре темного фэнтези. Кроме того, Чодрет ссылается на манги в жанре сэйнэн Claymore и Blame!

Помимо манги, игра также черпает вдохновение в работах Г. Р. Гигера, с которым вы должны быть знакомы благодаря франшизе Alien, и Здислава Бексиньского, чьи работы также легли в основу таких проектов, как Scorn и The Medium. Еще Шодрет назвал художника Оливье де Сагазана, вдохновившего его на создание царства теней Umbral.

Из всего этого многообразия идей "единственным ориентиром для нас стала вселенная самой игры, со своими законами и художественными механиками", - пояснил он.

Релиз Lords of the Fallen состоится 13 октября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox серии X | S.