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Lords of the Fallen 2 1-й квартал 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 159 оценок

Закрытое бета-тестирование Lords of the Fallen II перенесено на январь 2027 года

monk70 monk70

После того как выход Lords of the Fallen II был перенесён на первый квартал 2027 года, студия CI Games объявила о задержке закрытого бета-тестирования игры. Эту новость в социальной сети X подтвердил генеральный директор студии Марек Тыминский.

Он сообщил, что бета-тестирование теперь состоится в январе 2027 года. Важно отметить, что это не влияет на запланированные сроки выхода самой игры. Тыминский добавил, что работа по улучшению Lords of the Fallen II ведётся ежедневно.

Так что нам остаётся лишь запастись терпением.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Только не понимаю, почему цифра 2, если это третья игра по счёту с таким названием. // Сергей Карпенко

WerGC

да пох на этот 1.5 версию до твердой двойки не дотягивает