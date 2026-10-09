Закрытое бета-тестирование Lords of the Fallen II перенесено на январь 2027 года

После того как выход Lords of the Fallen II был перенесён на первый квартал 2027 года, студия CI Games объявила о задержке закрытого бета-тестирования игры. Эту новость в социальной сети X подтвердил генеральный директор студии Марек Тыминский.

Он сообщил, что бета-тестирование теперь состоится в январе 2027 года. Важно отметить, что это не влияет на запланированные сроки выхода самой игры. Тыминский добавил, что работа по улучшению Lords of the Fallen II ведётся ежедневно.

Так что нам остаётся лишь запастись терпением.