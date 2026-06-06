"Жизнь или смерть - решать тебе": мрачный трейлер Lords of the Fallen 2 на Summer Game Fest

На Summer Game Fest 2026 компания CI Games напомнила сообществу о своей грядущей амбициозной экшен-RPG — Lords of the Fallen 2. Разработчики представили публике свежий эпичный трейлер, получивший название "Битва за Торнгар", который вновь погружает зрителей в суровую атмосферу темного фэнтези.

Проект продолжает развивать главную концепцию своей предшественницы, предлагая игрокам исследование разрушенного королевства, разделенного на два параллельных измерения. Официальный слоган сиквела гласит: «Один мир. Два измерения. Никакой пощады». Видеоряд делает акцент на брутальную и жестокую боевую систему в лучших традициях жанра soulslike, перемежая сражения с мрачными сюжетными вставками.

Несмотря на активный показ новых геймплейных кадров и сюжетных локаций, издатель пока не спешит раскрывать главную интригу. В конце трейлера разработчики из CI Games так и не назвали точную дату релиза Lords of the Fallen 2, ограничившись лишь сухим окном — 2026 год.