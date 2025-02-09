Авторов Lords of the Fallen забанили на реддите за приверженность к мнению большинства геймеров

С разработчиками мрачной фэнтези RPG под названием Lords of the Fallen на этих выходных приключилась весьма странная и неприятная история. Администрация реддита выступила с заявлением против всей команды авторов и заблокировала им доступ к собственному сабреддиту игры. Причиной стали опросы игроков, в которых команда HEXWORKS и CI Games предлагала пользователям самим определить, как будет развиваться проект. Несмотря на то, что результаты голосований были открытыми и основывались исключительно на мнении большинства геймеров, модераторы обвинили их в дискриминации и даже назвали "фашистами".
Блокировка была вызвана из-за, казалось бы, безобидных вопросов о будущих изменениях в игре. Разработчики спросили сообщество, как стоит называть модели тел персонажей: использовать традиционные обозначения «мужское» и «женское» или заменить их на «Тип А» и «Тип В». Также они предложили выбрать, какие образы мужских и женских героев игроки хотели бы видеть в будущем.
Мнения пользователей разделились, но большинство проголосовало за классическую систему. То есть, тип тела называть "мужским" и "женским", а персонажей делать крутыми и красивыми. Это вызвало резкую реакцию модераторов реддита, которые заблокировали всех официальных представителей студии, обвинив их в поддержке «фашистских» взглядов.
Ситуация выглядит крайне предвзято. В публичных высказываниях разработчики не делали никаких дискриминационных заявлений — они просто следовали результатам голосований. Однако модерация посчитала такое поведение неприемлемым и фактически лишила авторов доступа к одной из крупнейших платформ общения с сообществом игроков.
Несмотря на такую несправедливость, команда HEXWORKS и CI Games не собирается отказываться от своего подхода. Они заявили, что для них главное — это мнение игроков, а не политика и правила отдельных сайтов. Более того, разработчики уже работают над сиквелом Lords of the Fallen, в котором могут реализовать еще больше пожеланий фанатов.
О нет, внезапно снова подтвердилось, что реддит та ещё помойка))
База чё , так называемая свобода слова, ты свободет говорить что думаешь только на територии своего дома и шопотом что бы никто не услышал
Зайди в Твиттер и пиши что хочешь, там почти столько же пользователей, и тоже американский ресурс.
Так хозяин твиттера зигует на публику, по этому там и свобода слова )
Так автор коммента выше намекает, что там везде такой Реддит. Если кто-то там зигует, значит все же свобода слова есть, пусть и не идеальная. Попробуй в России зигануть, если ты не Шаман 😂
Reddit стал помойкой толерастов
Всегда ею была.
Ещё одна потенциальная покупка Маска? 😁
это которые удалили русский перевод? не сильно то их мнение интересно.
Студия-флюгер. Отказались от одной повестки, потому что это было выгодно. А от другой повестки отказываться не стали.
Реддит: Есть только два мнения, мое и неправильное!
Щас на реддите и в твиттере стало снова модно всех несогласных называть фашистами. Раньше расистами, гомофобами, трансфобами; теперь фашистами.
Пара блокировать реддит
ну для ребят из CI Games это большой шаг вперёд раз с ними так поступили значит они на верном пути возможно теперь они будут делать реально хорошие игры
Традиция = фашизм. Всё ясно с реддтом, пускай катятся куда дальше, кстати, как и создатели Lords of the Fallen со своими тухлыми опросами на волне новых тенденции.
Администрация и модерация - немного разное. Бывает так, что обиженке-модеру дали власть и..... случилось то, что случилось. // Николай Монахов
В данном случае без разницы, реддит - та ещё помойка. Они настолько ущемились, что забанили все ссылки на домены .ru, что уже говорит о степени дурости тамошнего управления. А назвать всех расистами-фашистами-нацистами и снести тредик - это вообще классика, но только если тредик не негров, вкиды а-ля белые не люди там удивительным образом в эти определения не попадают.
это говорит о том, что модераторы реддита - п"доры
А где их учет мнений большинства игроков был раньше? Тогда прислушивались к ЛГБТ сообществу когда это было в тренде, теперь с приходом новой власти в Америке прислушиваться стали к большинству игроков, которые не разделяют ЛГБТ взгляды. Лицемеры! Пускай реддит и поступили как писька-злодеи, но лицемеры все равно хуже.
а что с реакцией пользователей?проглотят?
Всех не согласных забанят, а их мнение удалят, чтоб никто не видел.
Реддит такой себе Реддит.)))
Что там Трамп с Маском, молчат? 🤣
а разрабы в реале то же используют варианты тип "а" и тип "в" ?... нх...я всё делать через ж..
Ещё бы всех проголосовавших не так как надо забанили бы. :)))
Авторы в этом смысле молодцы, хотя всё ещё остаются лицемерными тварями-блокировщиками.
использовать традиционные обозначения «мужское» и «женское» или заменить их на «Тип А» и «Тип В»
Прально,что забанили та такие тупые вопросы,и так ясно что М и Ж...
Оуу ноу не может быть
такое впечатление что леваки даже среднюю школу не оканчивают и не знают что такой нацизм
За свободу слова всегда надо бороться
Ютуб тоже банит за свободу слова
Ну создать отдельную для нормальных адекватных людей
А для психов так и подписать для психов
Предсмертные подергивания повесточки и ее продвигателей. Реддит в целом помойка еще та.
лошары читают новости, лошарам нравится
Типичная западная демократия(тм). Когда на всё согласные подсосы из Сити Интерактив решили, что бабло всё-таки важнее пиара, а скатываться в банкротство на манер УгСофта - плохая идея, их инклюзивные либеральные побратимы, вроде как топящие за свободу слова, многообразие мнений и прочую толерастию - моментально применили тоталитарный способ воздействия на несогласных с их единственно правильным мнением.
Поленьев конечно, не жалко от слова вообще - сами влезли, пусть страдают. Но вот то, что "небинарные люди" постоянно ноют о притеснениях, а потом смеют учить других как жить - уже порядком надоело.
Как и посты про редит и нексус - где пук-сренькают лишь бы кликбейт сделать за добро и правду, а потом в 98% случаев оказывается, что "не всё так однозначно".