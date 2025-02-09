Авторов Lords of the Fallen забанили на реддите за приверженность к мнению большинства геймеров

С разработчиками мрачной фэнтези RPG под названием Lords of the Fallen на этих выходных приключилась весьма странная и неприятная история. Администрация реддита выступила с заявлением против всей команды авторов и заблокировала им доступ к собственному сабреддиту игры. Причиной стали опросы игроков, в которых команда HEXWORKS и CI Games предлагала пользователям самим определить, как будет развиваться проект. Несмотря на то, что результаты голосований были открытыми и основывались исключительно на мнении большинства геймеров, модераторы обвинили их в дискриминации и даже назвали "фашистами".

Блокировка была вызвана из-за, казалось бы, безобидных вопросов о будущих изменениях в игре. Разработчики спросили сообщество, как стоит называть модели тел персонажей: использовать традиционные обозначения «мужское» и «женское» или заменить их на «Тип А» и «Тип В». Также они предложили выбрать, какие образы мужских и женских героев игроки хотели бы видеть в будущем.

Мнения пользователей разделились, но большинство проголосовало за классическую систему. То есть, тип тела называть "мужским" и "женским", а персонажей делать крутыми и красивыми. Это вызвало резкую реакцию модераторов реддита, которые заблокировали всех официальных представителей студии, обвинив их в поддержке «фашистских» взглядов.

Ситуация выглядит крайне предвзято. В публичных высказываниях разработчики не делали никаких дискриминационных заявлений — они просто следовали результатам голосований. Однако модерация посчитала такое поведение неприемлемым и фактически лишила авторов доступа к одной из крупнейших платформ общения с сообществом игроков.

Несмотря на такую несправедливость, команда HEXWORKS и CI Games не собирается отказываться от своего подхода. Они заявили, что для них главное — это мнение игроков, а не политика и правила отдельных сайтов. Более того, разработчики уже работают над сиквелом Lords of the Fallen, в котором могут реализовать еще больше пожеланий фанатов.