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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 232 оценки

Авторы Lords of the Fallen отстояли свое место на Reddit и создали новый подфорум, где не позволят обсуждать повестку

Gutsz
Новости

Разработчики Lords of the Fallen из студии HexWorks смогли обойти ограничения модераторов на Reddit, создав новый официальный подфорум, в котором запрещено обсуждение политических и социальных тем. Вместо этого там приветствуется обсуждение непосредственно игр.

Скандал разразился после того, как разработчики провели голосование среди игроков, касающееся обозначения игровых моделей персонажей. Большинство пользователей выбрало традиционные названия "мужской" и "женский", что разработчики учли в обновлении. Однако это решение вызвало негативную реакцию модераторов Reddit, которые сначала ограничили доступ разработчиков к сообществу, а затем стали удалять неугодные посты и даже приступили к блокеровке некоторых пользователей.

В ответ на это CI Games и HexWorks объявили о создании нового официального сабреддита, который теперь станет единственным поддерживаемым разработчиками. Глава CI Games Марек Тыми́нский лично объявил об этом в соцсетях, подчеркнув, что новое сообщество будет посвящено исключительно играм, без повестки.

Ранее про ситуацию с блокировкой разработчиков мы подробно рассказали в этой новости:

Авторов Lords of the Fallen забанили на реддите за приверженность к мнению большинства геймеров

Несмотря на подобные скандалы, поддержка Lords of the Fallen продолжается – в течение года разработчики планируют выпустить ряд крупных обновлений, которые доведут игру до версии 2.0.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Suntorych

Кошмар какой то, чтобы публиковать новости необходимо уходить от всех и создавать отдельные ветки для нормальных людей чтобы всякое петушьё,глиномесы, и те кто считают себя всякой нечистью не заблокировали на площадке...

23
LethalApple

Так этож реддит. Это самая левацкая клоака интернета. Там сейчас только одни лишь больные "прогрессивы" сидят.

3
Madiark LethalApple

Раньше реддит не был помойкой радужных фем прогрессивных, таким он стал в последние несколько лет

0
Keanu-dar Madiark

Еще несколько десятилетий назад в США гомосексуальные связи карались длительным сроком заключения и каторжными работами, а чернокожим нельзя было в кафе входить и сидеть в автобусе на местах для белых.

0
PaNaToMaN

С приходом Трампа

17
Walеn

Никогда такого не было и вот опять... Дефолт для всего мира, так то.

5
Шрек и осел vs CD Project

Соевые новости - не опять, а снова.

3
Max Rolens

Вот и правильно...

1
samurai1294

Это же переобувка, потом опять переобуются

0
Kokoprime1991

Как еще эту площадку не заблочики, по сути рассадник эти (талерастов)... ибо долго искать не надо, они тупо все там.

0
Сергей Понащенко

С приходом Трампа теперь даже гомосеки станут натуралами. Даже без всякой психо терапии как раньше)) Ору))

0
RandySavage

Прочитал,так и не понял пронулись или нет?

-1
Кей Овальд

Слоняры. Лицемерные, но слоняры.

-3
vertehwost

А раньше че? Или у вас дурка с приходом Трампа заработала? Или деньги на таблетки появились?

-3