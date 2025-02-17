Авторы Lords of the Fallen отстояли свое место на Reddit и создали новый подфорум, где не позволят обсуждать повестку

Разработчики Lords of the Fallen из студии HexWorks смогли обойти ограничения модераторов на Reddit, создав новый официальный подфорум, в котором запрещено обсуждение политических и социальных тем. Вместо этого там приветствуется обсуждение непосредственно игр.
Скандал разразился после того, как разработчики провели голосование среди игроков, касающееся обозначения игровых моделей персонажей. Большинство пользователей выбрало традиционные названия "мужской" и "женский", что разработчики учли в обновлении. Однако это решение вызвало негативную реакцию модераторов Reddit, которые сначала ограничили доступ разработчиков к сообществу, а затем стали удалять неугодные посты и даже приступили к блокеровке некоторых пользователей.
В ответ на это CI Games и HexWorks объявили о создании нового официального сабреддита, который теперь станет единственным поддерживаемым разработчиками. Глава CI Games Марек Тыми́нский лично объявил об этом в соцсетях, подчеркнув, что новое сообщество будет посвящено исключительно играм, без повестки.
Ранее про ситуацию с блокировкой разработчиков мы подробно рассказали в этой новости:
Несмотря на подобные скандалы, поддержка Lords of the Fallen продолжается – в течение года разработчики планируют выпустить ряд крупных обновлений, которые доведут игру до версии 2.0.
Кошмар какой то, чтобы публиковать новости необходимо уходить от всех и создавать отдельные ветки для нормальных людей чтобы всякое петушьё,глиномесы, и те кто считают себя всякой нечистью не заблокировали на площадке...
Так этож реддит. Это самая левацкая клоака интернета. Там сейчас только одни лишь больные "прогрессивы" сидят.
Раньше реддит не был помойкой радужных фем прогрессивных, таким он стал в последние несколько лет
Еще несколько десятилетий назад в США гомосексуальные связи карались длительным сроком заключения и каторжными работами, а чернокожим нельзя было в кафе входить и сидеть в автобусе на местах для белых.
С приходом Трампа
Никогда такого не было и вот опять... Дефолт для всего мира, так то.
Соевые новости - не опять, а снова.
Вот и правильно...
Это же переобувка, потом опять переобуются
Как еще эту площадку не заблочики, по сути рассадник эти (талерастов)... ибо долго искать не надо, они тупо все там.
С приходом Трампа теперь даже гомосеки станут натуралами. Даже без всякой психо терапии как раньше)) Ору))
Прочитал,так и не понял пронулись или нет?
Слоняры. Лицемерные, но слоняры.
А раньше че? Или у вас дурка с приходом Трампа заработала? Или деньги на таблетки появились?