Авторы Lords of the Fallen отстояли свое место на Reddit и создали новый подфорум, где не позволят обсуждать повестку

Разработчики Lords of the Fallen из студии HexWorks смогли обойти ограничения модераторов на Reddit, создав новый официальный подфорум, в котором запрещено обсуждение политических и социальных тем. Вместо этого там приветствуется обсуждение непосредственно игр.

Скандал разразился после того, как разработчики провели голосование среди игроков, касающееся обозначения игровых моделей персонажей. Большинство пользователей выбрало традиционные названия "мужской" и "женский", что разработчики учли в обновлении. Однако это решение вызвало негативную реакцию модераторов Reddit, которые сначала ограничили доступ разработчиков к сообществу, а затем стали удалять неугодные посты и даже приступили к блокеровке некоторых пользователей.

В ответ на это CI Games и HexWorks объявили о создании нового официального сабреддита, который теперь станет единственным поддерживаемым разработчиками. Глава CI Games Марек Тыми́нский лично объявил об этом в соцсетях, подчеркнув, что новое сообщество будет посвящено исключительно играм, без повестки.

Ранее про ситуацию с блокировкой разработчиков мы подробно рассказали в этой новости:

Несмотря на подобные скандалы, поддержка Lords of the Fallen продолжается – в течение года разработчики планируют выпустить ряд крупных обновлений, которые доведут игру до версии 2.0.