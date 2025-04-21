Авторы Lords of the Fallen похвастались всплеском игроков после крупного апдейта: скоро игра может стать безубыточной

На днях Lords of the Fallen получила масштабное обновление 2.0, в которое вошли переработанная боевая система, улучшенная оптимизация и полноценный кооператив с прогрессией для двух игроков. Нововведения подстегнули внушительное количество пользователей вернуться в мир тьмы и загробья: пиковый онлайн внезапно вырос до 10 тысяч человек, тогда как ещё неделю назад он едва превышал 500.

Рост популярности не остался незамеченным и для CI Games. Генеральный директор компании Марек Тымински публично прокомментировал успех в соцсетях:

10 тысяч одновременных игроков спустя 18 месяцев после релиза. Всего неделю назад их было около 500. Это значит многое для нас значит. Спасибо всем, кто верил, поддерживал и оставался с нами. Мы никогда не перестанем быть рядом — всегда.

По его словам, благодаря «мощному всплеску продаж» студия надеется в ближайшее время выйти на безубыточность.

На фоне возвращения интереса со стороны игроков разработчики продолжают оперативно устранять недочёты. Один из пользователей пожаловался, что в кооперативе невозможно получить ключевые предметы за боссов. На это Марек ответил, что команда уже изучает проблему, и, вероятнее всего, это баг.

Помимо активной работы над обновлениями, CI Games решила наладить коммуникацию с аудиторией и сохранить пространство для обсуждения самой игры, не отвлечённое на внешние темы. Разработчики отстояли своё право на отдельный подфорум на Reddit, где модераторы теперь не допускают разговоров на политические и социальные повестки.

А тем временем команда уже работает над сиквелом. По словам команды разработчиков, продолжение находится в стадии активного производства и разрабатывается на новом движке с учётом уроков, извлечённых из релиза 2023 года.