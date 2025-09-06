CI Games планирует поддерживать Lords of the Fallen обновлениями как минимум до конца года

Послерелизная поддержка Lords of the Fallen от CI Games, вышедшей в 2023 году, поистине легендарна. Студия не только исправила ошибки, но и добавила новые функции и другой контент — и всё это бесплатно.

Приближаясь ко второй годовщине игры, студия не планирует прекращать поддержку этой экшен-RPG, даже несмотря на анонс её сиквела. Cпециалист по стратегии креативного портфолио в CI Games Дэвид Валджало сообщил, что компания будет поддерживать игру по меньшей мере до конца текущего года. Более того, он добавил, что текущая игра доказывает серьёзность намерений разработчиков и теперь может считаться «гигантом Soulslike».

Мы не планируем жёсткого закрытия Lords of the Fallen (2023) — например, мы планируем продолжать разработку как минимум до конца года — но, конечно, наши приоритеты сместились на сиквел. Сиквел возьмёт всё лучшее из текущей игры и расширит его, поэтому ключевые специалисты студии работают гибко, внедряя опыт текущей игры в сиквел. CI Games теперь является лидером Soulslike, и я думаю, что текущая игра — это знак того, что мы серьёзно настроены, не будем повторять те же ошибки, и следующая игра станет первым шагом на пути к франшизе Lords of the Fallen.